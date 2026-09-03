Raditya Dika Ungkap Kebiasaannya di Rumah, Makan Enak Tapi Sehat

Raditya Dika, Anissa Aziza, Ge Pamungkas dan Anastasia Herzigova membicarakan makanan enak tapi menyehatkan dalam podcast. (YouTube: Raditya Dika)
JawaPos.com - Raditya Dika bersama sang istri, Anissa Aziza, memiliki cara tersendiri dalam menjaga pola makan untuk memastikan kesehatan keluarga. Keduanya mulai memperhatikan makanan yang tersedia di rumah, termasuk memilih camilan yang lezat tetapi dinilai lebih mendukung gaya hidup sehat.
Kebiasaan tersebut terungkap saat Raditya Dika berbincang bersama Ge Pamungkas dalam podcast yang tayang di kanal YouTube miliknya. Dalam obrolan tersebut, Raditya menceritakan bagaimana dirinya dan Anissa kini semakin selektif terhadap makanan yang mereka simpan di rumah.
Menurut Raditya, perhatian terhadap asupan makanan tidak hanya berkaitan dengan rasa. Ia dan Anissa juga berusaha memastikan makanan yang tersedia untuk keluarga memiliki nilai yang baik dari sisi kesehatan.
“Kita lagi conscious banget sama apa yang kita masukin di kulkas. Harus enak, terus harus menyehatkan juga,” ujar Raditya Dika.
Kebiasaan tersebut juga sejalan dengan aktivitas Anissa Aziza di rumah. Ia mengatakan, menyediakan makanan yang lebih sehat awalnya dilakukan untuk dirinya sendiri sebelum kemudian menjadi kebiasaan bersama anak-anak.
“Aku suka bikin cemilan-cemilan yang sehat buat aku dan anak-anak. Awalnya buat aku dulu kegiatan itu. Jadi memang harus standby yang sehat-sehat,” kata Anissa.
Salah satu pilihan yang kemudian kerap tersedia di rumah adalah yogurt. Bagi Raditya Dika dan keluarga, yogurt tidak hanya sehat dikonsumsi secara langsung, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai kreasi makanan. Salah satunya adalah camilan ice cream mochi.
Raditya Dika mengaku menyukai greek yogurt dengan rasa plain. Ia biasanya menambahkan buah seperti blueberry untuk memberikan rasa sekaligus variasi pada camilan tersebut.
Pilihan camilan seperti yogurt juga menjadi bagian dari perbincangan Raditya bersama Ge Pamungkas dan istrinya, Anastasia Herzigova. Ge mengatakan, perhatian terhadap pola makan kembali menjadi bagian dari rutinitasnya setelah ia mulai berolahraga di pusat kebugaran.
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Jawa Pos
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