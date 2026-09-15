Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

JawaPos.com — Al-Hilal diprediksi mampu mengalahkan Al-Gharafa pada matchday Liga Champions Asia di Riyadh, Rabu (16/9/2026) pukul 01.15 WIB, setelah tampil impresif dengan kemenangan 6-0 atas Al-Taawoun.

Gabriel Martinelli menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick pada laga tersebut, sementara Al-Gharafa datang dengan catatan empat pertandingan tanpa kemenangan.

Martinelli Jadi Ancaman Utama Al-Hilal Gabriel Martinelli langsung menunjukkan kualitasnya bersama Al-Hilal setelah mencetak tiga gol dalam kemenangan telak 6-0 atas Al-Taawoun di Saudi Pro League.

Hat-trick tersebut terasa semakin istimewa karena baru menjadi penampilan ketiga mantan bintang Arsenal itu bersama klub barunya.

Martinelli bukan satu-satunya pemain Al-Hilal yang tampil tajam dalam pertandingan tersebut karena Ollie Watkins juga menyumbangkan dua gol.

Sultan Mandash kemudian melengkapi pesta enam gol Al-Hilal sekaligus mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya mereka mencetak enam gol dalam satu pertandingan liga.

Hasil tersebut menjadi modal penting Al-Hilal untuk mengawali kiprah di AFC Champions League Elite 2026/2027.

Tim asal Riyadh itu juga sedang berada dalam performa apik setelah meraih enam kemenangan dalam tujuh pertandingan Saudi Pro League musim ini.