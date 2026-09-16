Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

JawaPos.com - Olympiacos diprediksi mengamankan kemenangan atas Jagiellonia Bialystok di Georgios Karaiskakis Stadium, Rabu (16/9) malam, dalam laga pembuka league phase Liga Europa 2026/2027.

Meski sedang dalam masa transisi setelah Jose Luis Mendilibar dipecat dan Imanol Alguacil ditunjuk sebagai pelatih baru, Olympiacos memiliki pengalaman Eropa serta keuntungan bermain di kandang.

Olympiacos Hadapi Laga Eropa dalam Masa Transisi Olympiacos memasuki pertandingan ini dengan situasi yang tidak ideal setelah klub memecat Mendilibar pada 10 September, hanya tujuh pertandingan setelah musim berjalan.

Pelatih asal Spanyol tersebut sebelumnya membawa Olympiacos meraih trofi Eropa pertama dalam sejarah klub sekaligus mengantarkan mereka meraih gelar ganda domestik pada musim 2024/2025.

Imanol Alguacil kemudian ditunjuk sebagai pengganti, tetapi debutnya justru berakhir mengecewakan.

Olympiacos kalah 0-1 dari OFI Crete di kandang pada Sabtu, hasil yang membuat mereka baru meraih dua kemenangan dalam empat pertandingan Greek Super League.

Dua kemenangan tersebut didapat ketika mengalahkan Atromitos dan Asteras Tripolis dengan skor identik 1-0.

Olympiacos juga sempat mencatat kemenangan 4-0 atas Larissa di Greek Cup, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Volos sebelum kembali menang 3-2 atas lawan yang sama di ajang piala.