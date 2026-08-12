7 Pengungkapan Besar Episode Akhir 'House of the Dragon Season 3' yang Mengubah Arah Cerita

House of the Dragon season 3 (Instagram @houseofthedragonhbo)
JawaPos.com – Episode terakhir musim ketiga House of the Dragon menutup musim dengan konflik besar yang mempertegas arah perang antara kubu Hitam dan kubu Hijau.
Selain menghadirkan pertempuran besar, episode ini juga menyisakan sejumlah konflik, pengungkapan karakter, dan perubahan hubungan yang diperkirakan akan menjadi dasar cerita musim berikutnya.
Berikut 7 pengungkapan besar dalam episode final House of the Dragon season 3, seperti dilansir dari laman IGN pada Rabu (12/8).
1. Rhaenyra Semakin Kejam dan Kehilangan Arah
Rhaenyra Targaryen menunjukkan perubahan besar setelah mengetahui Aegon masih hidup, termasuk mengambil keputusan keras yang sebelumnya mungkin tidak akan dilakukannya. Sikapnya terhadap Mysaria, perintah pembunuhan pemimpin agama, serta tindakannya terhadap Alyn memperlihatkan bahwa ketakutan dan tekanan perang mulai mengubah dirinya.
2. Kematian Helaena Mengakhiri Perjalanan Tragisnya
Ratu Helaena mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela, mengikuti garis besar kisah dalam sumber novelnya. Pertemuan terakhirnya dengan Rhaenyra menjadi salah satu adegan emosional karena Helaena tetap digambarkan sebagai sosok yang memahami kemungkinan buruk dari perang yang sedang berlangsung.
3. Aegon dan Aemond Berdamai untuk Menghadapi Rhaenyra
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ