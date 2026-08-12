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Risma Azzah Fatin
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.15 WIB

7 Pengungkapan Besar Episode Akhir 'House of the Dragon Season 3' yang Mengubah Arah Cerita

House of the Dragon season 3 (Instagram @houseofthedragonhbo) - Image

House of the Dragon season 3 (Instagram @houseofthedragonhbo)

JawaPos.com – Episode terakhir musim ketiga House of the Dragon menutup musim dengan konflik besar yang mempertegas arah perang antara kubu Hitam dan kubu Hijau.

Selain menghadirkan pertempuran besar, episode ini juga menyisakan sejumlah konflik, pengungkapan karakter, dan perubahan hubungan yang diperkirakan akan menjadi dasar cerita musim berikutnya.

Berikut 7 pengungkapan besar dalam episode final House of the Dragon season 3, seperti dilansir dari laman IGN pada Rabu (12/8).

1.     Rhaenyra Semakin Kejam dan Kehilangan Arah

Rhaenyra Targaryen menunjukkan perubahan besar setelah mengetahui Aegon masih hidup, termasuk mengambil keputusan keras yang sebelumnya mungkin tidak akan dilakukannya. Sikapnya terhadap Mysaria, perintah pembunuhan pemimpin agama, serta tindakannya terhadap Alyn memperlihatkan bahwa ketakutan dan tekanan perang mulai mengubah dirinya.

2.     Kematian Helaena Mengakhiri Perjalanan Tragisnya

Ratu Helaena mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela, mengikuti garis besar kisah dalam sumber novelnya. Pertemuan terakhirnya dengan Rhaenyra menjadi salah satu adegan emosional karena Helaena tetap digambarkan sebagai sosok yang memahami kemungkinan buruk dari perang yang sedang berlangsung.

3.     Aegon dan Aemond Berdamai untuk Menghadapi Rhaenyra

Editor: Novia Tri Astuti
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