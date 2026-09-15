Spotify Hadirkan Fitur Baru, Lagu Anak Tak Ganggu Wrapped Lagi

Spotify Wrapped. (Tangkapan Layar Spotify)
JawaPos.com - Spotify menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengecualikan musik anak-anak dan keluarga dari profil selera. Dengan begitu, lagu yang sering diputar saat menemani anak, seperti lagu tema film animasi atau acara televisi anak, tidak otomatis memengaruhi rekomendasi musik hingga hasil Spotify Wrapped.
Seperti dilansir dari Engadget, fitur tersebut hadir melalui tombol baru bertuliskan "Sertakan musik anak-anak dan keluarga dalam profil selera" (Include kids and family music in taste profile) di panel pengaturan Spotify.
Ketika opsi tersebut dinonaktifkan, musik anak-anak dan keluarga tidak akan diperhitungkan dalam sejumlah fitur personalisasi Spotify. Pengaruhnya mencakup rekomendasi seperti Discovery Weekly, Daily Mix, hingga Spotify Wrapped.
Spotify menyebut perubahan pengaturan tersebut membutuhkan waktu untuk diterapkan pada rekomendasi yang dipersonalisasi. Perubahan ini mungkin memerlukan waktu hingga 48 jam untuk tercermin dalam rekomendasi yang dipersonalisasi.
Menariknya, pengaturan tersebut juga berlaku secara retrospektif. Artinya, musik anak-anak dan keluarga yang sudah didengarkan pengguna sepanjang tahun dapat dikeluarkan dari perhitungan Spotify Wrapped.
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Jawa Pos
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