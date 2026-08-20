Spotify Running Mode Kini Hadir di Android, Bikin Playlist Lari dengan Bantuan AI

JawaPos.com - Spotify memperluas fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menemani aktivitas olahraga penggunanya dengan Running Mode yang dirancang untuk membuat daftar putar musik sesuai aktivitas lari telah tersedia bagi pengguna Android di sejumlah negara.

Seperti dilansir dari Engadget, fitur tersebut hadir di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, dan Swedia. Running Mode merupakan pengembangan dari eksperimen fitur lari yang sebelumnya pernah dilakukan Spotify pada 2018.

Sama seperti versi iOS, pengguna Android dapat menemukan Running Mode melalui Fitness Hub di aplikasi Spotify. Fitur ini memungkinkan pengguna memilih musik berdasarkan jenis latihan sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan saat berlari.

Spotify menyediakan 25 pilihan preset yang mencakup beragam jenis latihan dan genre musik. Pengguna kemudian bisa melakukan penyesuaian lebih lanjut, mulai dari menentukan durasi lari hingga mengaktifkan fitur pencocokan irama (beat matching).

Fitur beat matching dirancang untuk membantu pengguna mempertahankan ritme lari tertentu dengan menyesuaikan musik yang diputar. Selain itu, pengguna juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panduan audio selama sesi latihan.

Kehadiran Running Mode tidak terlepas dari langkah Spotify yang semakin agresif mengembangkan fitur berbasis AI. Pada Januari 2026, Spotify mulai menghadirkan Prompted Playlists, yang memungkinkan pengguna membuat daftar putar berdasarkan perintah atau prompt tertentu.

Beberapa bulan kemudian, Spotify mengungkap bahwa permintaan untuk membuat daftar putar bertema olahraga menjadi salah satu jenis prompt yang paling sering diterima. Hal tersebut disampaikan bersamaan dengan pengumuman kemitraan baru Spotify dengan Peloton pada April 2026.

Running Mode pun menjadi salah satu cara Spotify menjawab tingginya minat tersebut. Dengan menggabungkan AI, musik, dan aktivitas kebugaran, Spotify tampaknya masih memiliki ruang untuk mengembangkan lebih banyak fitur yang membantu pengguna berolahraga sambil menikmati musik yang lebih personal.