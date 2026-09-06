Enam Bulan Dirilis, ‘ARIRANG’ BTS Masih Berjaya di Chart Inggris dan Spotify 

BTS (x @bts_bighit)

JawaPos.com – BTS menunjukkan kualitas mereka di pasar musik Inggris. Enam bulan setelah dirilis, album ‘ARIRANG’ justru kembali mengalami kenaikan di UK Official Charts.

Album kelima BTS tersebut menempati posisi ke-83 dalam Official Albums Top 100 untuk periode 4–10 September 2026, naik sembilan peringkat dibandingkan pekan sebelumnya.

Pencapaian tersebut sekaligus memperpanjang rekor ‘ARIRANG’ sebagai album BTS dengan masa bertahan terlama di chart tersebut.

Album ini telah berada di Official Albums Top 100 selama 24 minggu berturut-turut, menunjukkan bahwa antusiasme terhadap karya terbaru BTS masih kuat meski telah memasuki bulan keenam sejak perilisan.

Kenaikan juga terlihat di sejumlah chart lainnya. ‘ARIRANG’ naik 10 posisi ke peringkat 41 pada Official Physical Albums dan melompat 11 peringkat ke posisi 43 di Official Album Sales.

Performa tersebut memperlihatkan bahwa album ini tidak hanya mengandalkan streaming, tetapi juga tetap mendapatkan perhatian melalui penjualan fisik dan digital.

Di platform Spotify, ‘ARIRANG’ juga belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Album tersebut menempati posisi kedua dalam Weekly Top Albums Global untuk periode 28 Agustus–3 September selama tiga minggu berturut-turut.

Bahkan, ‘ARIRANG’ telah konsisten bertahan di jajaran Top 3 selama 24 minggu. Informasi mengenai pencapaian terbaru BTS tersebut dilaporkan oleh Dispatch, sementara data riwayat chart juga tercatat di situs resmi UK Official Charts.

Pencapaian ini semakin menarik karena BTS saat ini tengah menjalani rangkaian BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook dijadwalkan tampil di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 5 dan 6 September waktu setempat. Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur dunia yang menandai aktivitas grup secara penuh setelah masa jeda.

Dengan terus bertahannya ‘ARIRANG’ di berbagai tangga musik internasional, BTS kembali membuktikan bahwa popularitas mereka tidak hanya bergantung pada momentum perilisan.