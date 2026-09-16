Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

JawaPos.com - Levante vs Athletic Bilbao akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada lanjutan LaLiga Spanyol 2026/27. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Estadi Ciutat de Valencia, Kamis (17/9/2026) pukul 02.30 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang berada di papan tengah klasemen. Athletic Bilbao datang dengan posisi yang sedikit lebih baik setelah mengumpulkan tujuh poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan koleksi lima poin.

Perbedaan dua poin tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Levante tentu ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mengamankan tambahan poin, sedangkan Athletic Bilbao berusaha membawa pulang hasil positif demi menjaga posisi mereka di papan klasemen.

Bilbao sejauh ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada awal musim. Mereka telah mengoleksi tujuh poin dari lima pertandingan dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi apabila mampu meraih kemenangan di markas Levante.

Di sisi lain, Levante belum menemukan konsistensi terbaik. Lima poin dari lima pertandingan membuat mereka harus mulai memperbaiki catatan hasil jika tidak ingin semakin tertinggal dari persaingan papan tengah.

Catatan pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada Athletic Bilbao. Dalam pertemuan terakhir pada 29 November 2025, Bilbao berhasil mengalahkan Levante dengan skor 2-0.

Sebelumnya, kedua tim juga beberapa kali bertemu dengan hasil yang cukup beragam. Athletic Bilbao menang 3-1 ketika menjamu Levante pada Maret 2022. Pertemuan pada November 2021 berakhir tanpa gol.

Bilbao kembali meraih kemenangan 2-1 atas Levante pada Maret 2021. Dua pertandingan lain pada Februari 2021 berakhir imbang, masing-masing dengan skor 1-1. Salah satu laga bahkan berlangsung hingga dua kali pertemuan dalam rentang waktu yang berdekatan.