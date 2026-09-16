Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

Athletic Bilbao memburu tiga poin saat menghadapi Levante pada lanjutan Liga Spanyol di Ciudad de Valencia. (Athletic Bilbao)
JawaPos.com - Levante vs Athletic Bilbao akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada lanjutan LaLiga Spanyol 2026/27. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Estadi Ciutat de Valencia, Kamis (17/9/2026) pukul 02.30 WIB.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang berada di papan tengah klasemen. Athletic Bilbao datang dengan posisi yang sedikit lebih baik setelah mengumpulkan tujuh poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan koleksi lima poin.
Perbedaan dua poin tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Levante tentu ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mengamankan tambahan poin, sedangkan Athletic Bilbao berusaha membawa pulang hasil positif demi menjaga posisi mereka di papan klasemen.
Baca Juga:Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Sevilla: Aubameyang Jadi Andalan Tuan Rumah, Tapi Skor Imbang
Bilbao sejauh ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada awal musim. Mereka telah mengoleksi tujuh poin dari lima pertandingan dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi apabila mampu meraih kemenangan di markas Levante.
Di sisi lain, Levante belum menemukan konsistensi terbaik. Lima poin dari lima pertandingan membuat mereka harus mulai memperbaiki catatan hasil jika tidak ingin semakin tertinggal dari persaingan papan tengah.
Catatan pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada Athletic Bilbao. Dalam pertemuan terakhir pada 29 November 2025, Bilbao berhasil mengalahkan Levante dengan skor 2-0.
Sebelumnya, kedua tim juga beberapa kali bertemu dengan hasil yang cukup beragam. Athletic Bilbao menang 3-1 ketika menjamu Levante pada Maret 2022. Pertemuan pada November 2021 berakhir tanpa gol.
Baca Juga:Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di La Liga: Los Colchoneros Berpeluang Menang di Kandang
Bilbao kembali meraih kemenangan 2-1 atas Levante pada Maret 2021. Dua pertandingan lain pada Februari 2021 berakhir imbang, masing-masing dengan skor 1-1. Salah satu laga bahkan berlangsung hingga dua kali pertemuan dalam rentang waktu yang berdekatan.
Rekor tersebut menjadi modal tersendiri bagi Athletic Bilbao menjelang pertandingan kali ini. Meski begitu, catatan masa lalu tidak otomatis menentukan hasil pertandingan karena kondisi kedua tim pada musim baru bisa berbeda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022