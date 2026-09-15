Samsung Sindir iPhone Duo yang Dianggap Memanaskan Kembali Sisa Makanan Teknologi Lama

Ponsel lipat Duo Samsung dan IPhone (9 to 5 Google)
JawaPos.com – Samsung menyindir peluncuran ponsel lipat pertama Apple, iPhone Duo, dengan menyebut perangkat tersebut seperti “memanaskan kembali sisa makanan kita”.
Dilansir dari laman 9 to 5 Google pada Senin (14/9), Sindiran itu disampaikan melalui sejumlah unggahan di media sosial X yang menyoroti kemiripan fitur dan desain iPhone Duo dengan perangkat lipat Samsung.
Samsung juga menyebut iPhone Duo sebagai “sekuel The Sims” dan menyindir bahwa sejumlah inovasi yang dibawa Apple sebenarnya telah tersedia pada ponsel lipat Android.
iPhone Duo memiliki desain menyerupai Samsung Galaxy Z Fold 8 yang mengusung konsep ponsel lipat berbentuk buku.
Samsung sebelumnya menyambut kehadiran Apple di pasar ponsel lipat, tetapi respons setelah peluncuran justru menunjukkan nada berbeda dengan berbagai sindiran terhadap perangkat tersebut.
Bahkan, Samsung turut menyeret Duolingo untuk mengolok-olok penamaan iPhone Duo, sementara Duolingo ikut membalas dengan merujuk pada meme yang tengah viral.
Apple dijadwalkan meluncurkan iPhone Duo pada Oktober dengan harga USD 1.999 atau sekitar Rp33,4 juta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022