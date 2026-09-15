Samsung Sindir iPhone Duo yang Dianggap Memanaskan Kembali Sisa Makanan Teknologi Lama

JawaPos.com – Samsung menyindir peluncuran ponsel lipat pertama Apple, iPhone Duo, dengan menyebut perangkat tersebut seperti “memanaskan kembali sisa makanan kita”.

Dilansir dari laman 9 to 5 Google pada Senin (14/9), Sindiran itu disampaikan melalui sejumlah unggahan di media sosial X yang menyoroti kemiripan fitur dan desain iPhone Duo dengan perangkat lipat Samsung.

Samsung juga menyebut iPhone Duo sebagai “sekuel The Sims” dan menyindir bahwa sejumlah inovasi yang dibawa Apple sebenarnya telah tersedia pada ponsel lipat Android.

iPhone Duo memiliki desain menyerupai Samsung Galaxy Z Fold 8 yang mengusung konsep ponsel lipat berbentuk buku.

Samsung sebelumnya menyambut kehadiran Apple di pasar ponsel lipat, tetapi respons setelah peluncuran justru menunjukkan nada berbeda dengan berbagai sindiran terhadap perangkat tersebut.

Bahkan, Samsung turut menyeret Duolingo untuk mengolok-olok penamaan iPhone Duo, sementara Duolingo ikut membalas dengan merujuk pada meme yang tengah viral.