Googlebook Jadi Laptop Android Baru, Ini Fitur Unggulannya

Ilustrasi Googlebook (Istimewa)
JawaPos.com - Googlebook disiapkan sebagai lini laptop kelas atas terbaru Google dengan pendekatan yang berbeda dari Chromebook selama ini. Perangkat tersebut akan menjalankan versi ChromeOS berbasis android sekaligus menawarkan integrasi yang lebih mendalam dengan ponsel Android.
Kehadiran sistem berbasis android menjadi salah satu bagian menarik dari Googlebooks. Selain itu, Google juga membekali laptop tersebut dengan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk Magic Pointer yang dapat memberikan saran kontekstual ketika pengguna mengarahkannya ke objek tertentu di layar.
Seperti dilansir dari Engadget, Googlebooks sendiri akan segera memasuki tahap pemesanan awal atau pre-order. Google telah memberi tahu pengguna yang sebelumnya mendaftar untuk memperoleh informasi mengenai perangkat tersebut bahwa pemesanan dapat dilakukan mulai 21 September pukul 09.00 waktu setempat. Tanggal yang sama juga tercantum di situs web Googlebooks.
Sejak diperkenalkan pada Mei lalu, Google memang belum banyak memberikan informasi resmi mengenai lini laptop tersebut. Namun, sejumlah produsen seperti Acer, ASUS, Dell, HP, dan Lenovo tengah menyiapkan model Googlebooks untuk diluncurkan.
Kelima perusahaan tersebut sebelumnya telah dikenal sebagai produsen Chromebook. Bedanya, Googlebooks akan membawa pengalaman yang lebih dekat dengan ekosistem Android.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022