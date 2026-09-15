Googlebook Jadi Laptop Android Baru, Ini Fitur Unggulannya

JawaPos.com - Googlebook disiapkan sebagai lini laptop kelas atas terbaru Google dengan pendekatan yang berbeda dari Chromebook selama ini. Perangkat tersebut akan menjalankan versi ChromeOS berbasis android sekaligus menawarkan integrasi yang lebih mendalam dengan ponsel Android.

Kehadiran sistem berbasis android menjadi salah satu bagian menarik dari Googlebooks. Selain itu, Google juga membekali laptop tersebut dengan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk Magic Pointer yang dapat memberikan saran kontekstual ketika pengguna mengarahkannya ke objek tertentu di layar.

Seperti dilansir dari Engadget, Googlebooks sendiri akan segera memasuki tahap pemesanan awal atau pre-order. Google telah memberi tahu pengguna yang sebelumnya mendaftar untuk memperoleh informasi mengenai perangkat tersebut bahwa pemesanan dapat dilakukan mulai 21 September pukul 09.00 waktu setempat. Tanggal yang sama juga tercantum di situs web Googlebooks.

Sejak diperkenalkan pada Mei lalu, Google memang belum banyak memberikan informasi resmi mengenai lini laptop tersebut. Namun, sejumlah produsen seperti Acer, ASUS, Dell, HP, dan Lenovo tengah menyiapkan model Googlebooks untuk diluncurkan.