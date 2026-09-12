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Nanda Prayoga
Sabtu, 12 September 2026 | 20.42 WIB

Nggak Perlu Pasang HP di Stang, Motor-motor ini Sudah Bisa Tampilkan Navigasi di Panel

ILUSTRASI. Investor melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui Handphone di Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

ILUSTRASI. Investor melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui Handphone di Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Smartphone masih dibutuhkan untuk mengakses aplikasi navigasi saat berkendara. Namun, pengendara kini tidak selalu harus memasang HP di stang karena sejumlah motor sudah bisa menampilkan petunjuk arah langsung melalui panel instrumen.

Sistemnya memang berbeda-beda pada setiap motor. Ada yang menampilkan peta digital, sementara lainnya memberikan petunjuk arah turn-by-turn. Pada sejumlah model, smartphone tetap diperlukan untuk menghubungkan aplikasi navigasi dengan motor, tetapi tampilan arah perjalanan bisa dilihat langsung dari panel instrumen.

Berikut sejumlah motor yang sudah bisa menampilkan navigasi di panel instrumen!

1. Yamaha Nmax “Turbo”

Yamaha Nmax “Turbo” menjadi salah satu motor yang sudah dilengkapi TFT Navigation Display. Sistem navigasinya didukung aplikasi Garmin Street Cross dan dapat menampilkan peta digital beserta petunjuk arah melalui TFT Infotainment Display.

Untuk menggunakannya, pengendara perlu menghubungkan aplikasi Garmin Street Cross di smartphone dengan motor. Setelah terhubung, informasi navigasi dapat ditampilkan pada layar motor sehingga smartphone tidak perlu dipasang di stang sebagai layar utama untuk melihat arah perjalanan.

Namun, fitur navigasi tersebut tidak tersedia pada seluruh varian NMAX. Berdasarkan informasi di situs resmi Yamaha, TFT Navigation Display tersedia pada tipe tertentu.

2. Yamaha Xmax Connected

Yamaha Xmax Connected juga memiliki sistem navigasi yang ditampilkan melalui TFT Infotainment Display. Fitur tersebut didukung aplikasi Garmin Street Cross untuk membantu pengendara melihat petunjuk arah saat melakukan perjalanan.

Editor: Estu Suryowati
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