Google Rilis Aplikasi Gemini Native untuk Windows, Bisa Diakses Pakai Alt + Spasi

Logo Google terlihat di luar gedung kantor perusahaan. (The Guardian)
JawaPos.com - Google resmi menghadirkan aplikasi Gemini versi native untuk perangkat berbasis Windows 10 dan Windows 11. Kehadiran aplikasi ini membuat pengguna PC Windows bisa mengakses layanan AI Google secara lebih praktis tanpa harus selalu membuka peramban.
Seperti dilansir dari Engadget, peluncuran tersebut menyusul kehadiran aplikasi Gemini untuk Mac yang lebih dulu diperkenalkan Google pada awal tahun ini. Kini, pengguna Windows juga dapat memanfaatkan Gemini langsung dari desktop.
Setelah aplikasi terpasang, Gemini dapat dipanggil dengan menekan kombinasi tombol Alt + Spasi pada papan ketik. Pintasan tersebut memungkinkan pengguna memperoleh bantuan AI secara cepat tanpa perlu berpindah dari aplikasi yang sedang digunakan.
Google mencontohkan penggunaan Gemini untuk kebutuhan seperti memeriksa fakta dalam sebuah dokumen atau mencari inspirasi judul untuk presentasi. Meski demikian, hasil pemeriksaan fakta dari AI tetap perlu diverifikasi kembali karena informasi yang diberikan model generatif tidak selalu akurat.
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Google juga membagikan kehadiran aplikasi tersebut melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, perusahaan menyebut Gemini untuk Windows bisa memberikan bantuan secara instan langsung dari desktop.
"@GeminiApp kini tersedia untuk Windows Cukup tekan Alt + Spasi untuk mendapatkan bantuan instan dari Gemini langsung di desktop Anda, berdampingan dengan aplikasi dan perangkat favorit Anda,” ungkapnya di X.
Selain kemampuan dasar sebagai asisten AI, aplikasi Gemini untuk Windows turut terhubung dengan ekosistem AI Google lainnya. Pengguna nantinya dapat mengalihkan sejumlah pekerjaan kepada asisten agen (agentic assistant) Gemini Spark.
Integrasi tersebut juga memungkinkan Gemini bekerja dengan sejumlah layanan Google, termasuk Gmail dan Google Drive. Dengan begitu, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai chatbot, tetapi juga dapat membantu pengguna menangani pekerjaan yang berkaitan dengan layanan Google.
Kemampuan kreatif juga menjadi bagian dari aplikasi ini. Gemini dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dan video melalui Nano Banana dan Gemini Omni, bagi pengguna yang membutuhkan fitur tersebut.
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