Google Rilis Gemini Native, AI Canggih untuk Windows 10 dan 11

Tampilan Google Gemini Spark. (Istimewa)
JawaPos.com - Google akhirnya menghadirkan aplikasi Gemini native untuk perangkat Windows 10 dan Windows 11. Kehadiran aplikasi ini memberikan cara yang lebih praktis bagi pengguna untuk mengakses layanan AI Google langsung dari PC, setelah sebelumnya versi untuk Mac lebih dulu diluncurkan.
Seperti dilansir dari Engadget Senin (14/9), aplikasi Gemini untuk Windows dapat digunakan setelah pengguna mengunduh dan memasangnya di perangkat. Pengguna juga bisa membuka Gemini dengan pintasan keyboard, serupa dengan cara kerja aplikasi tersebut di komputer Mac.
Google menyebut aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam berbagai pekerjaan sehari-hari. Misalnya ketika pengguna perlu memeriksa fakta secara cepat dalam sebuah dokumen. Atau mencari beberapa ide judul yang menarik untuk presentasi.
Meski demikian hasil pemeriksaan fakta yang diberikan Gemini tetap sebaiknya diverifikasi kembali. Pasalnya, Gemini merupakan teknologi AI generatif yang masih berpotensi menghasilkan informasi yang keliru atau tidak akurat.
Aplikasi Gemini untuk Windows juga terintegrasi dengan sejumlah layanan dan produk AI Google lainnya. Pengguna dapat mengirimkan tugas tertentu ke asisten berbasis agen Gemini Spark, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan layanan seperti Gmail dan Google Drive.
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Jawa Pos
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