Sinyal HP Android Sering Hilang? Jangan Panik, 5 Cara Ini Bisa Bikin Koneksi kembali Normal

JawaPos.com - Sinyal HP Android yang tiba-tiba hilang bisa membuat berbagai aktivitas ikut terganggu. Mulai dari tidak bisa menerima telepon dan SMS hingga koneksi internet seluler yang mendadak terputus, kondisi ini tentu cukup merepotkan, terutama ketika kamu sedang membutuhkan jaringan.

Masalah sinyal sebenarnya tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat jaringan seluler tidak stabil, seperti lokasi, pengaturan jaringan, kartu SIM, hingga gangguan dari operator.

Sebelum buru-buru membawa HP ke tempat servis, kamu bisa mencoba 5 cara berikut untuk mengatasi sinyal yang sering hilang!

1. Aktifkan Mode Pesawat, Lalu Matikan Kembali Cara paling sederhana yang bisa kamu coba adalah mengaktifkan mode pesawat selama beberapa detik, kemudian menonaktifkannya kembali. Langkah ini akan memutus koneksi seluler sementara dan memaksa HP mencari jaringan operator dari awal.

Setelah mode pesawat dimatikan, tunggu beberapa saat hingga indikator sinyal muncul kembali. Cara ini cukup berguna ketika HP kehilangan jaringan karena koneksi seluler sedang mengalami gangguan sementara atau perangkat kesulitan mendapatkan jaringan dari menara terdekat.

2. Coba Pindah ke Lokasi dengan Sinyal Lebih Baik Lokasi juga sangat menentukan kualitas sinyal HP. Jaringan bisa melemah ketika kamu berada di dalam gedung dengan dinding tebal, area basement, lift, atau wilayah yang jauh dari menara pemancar operator.

Kalau indikator sinyal tiba-tiba turun atau bahkan menunjukkan tidak ada jaringan, coba pindah ke tempat yang lebih terbuka. Kamu juga bisa mencoba mendekati jendela atau keluar dari bangunan untuk melihat apakah sinyal kembali normal. Jika jaringan membaik setelah berpindah lokasi, kemungkinan masalahnya berkaitan dengan cakupan jaringan di tempat sebelumnya.

3. Periksa Kartu SIM Kartu SIM yang bermasalah juga bisa menjadi penyebab HP kehilangan jaringan. SIM yang sudah terlalu lama digunakan, kotor, atau tidak terpasang dengan posisi yang tepat dapat membuat koneksi antara kartu dan perangkat terganggu.