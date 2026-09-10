5 Cara Mengurangi Iklan Mengganggu di HP Android, Bikin Penggunaan HP Lebih Nyaman

Ilustrasi seorang yang sedang menggunakan hp./Freepik
JawaPos.com - Iklan yang tiba-tiba muncul di HP Android bisa mengganggu aktivitas, terutama ketika sedang membuka aplikasi, menjelajah internet, atau sekadar menggunakan perangkat untuk kebutuhan sehari-hari. Kemunculan iklan secara terus-menerus juga terkadang membuat pengguna kesulitan membedakan antara iklan biasa dan notifikasi yang tidak diinginkan.
Kabar baiknya, kamu bisa mengurangi kemunculan iklan yang mengganggu dengan memanfaatkan sejumlah pengaturan yang tersedia di HP Android. Cara ini tidak selalu membutuhkan aplikasi tambahan dan dapat dilakukan langsung melalui menu pengaturan perangkat.
Berikut 5 langkah yang bisa kamu coba!
1. Matikan notifikasi dari situs yang mengganggu
Iklan yang muncul sebagai notifikasi terkadang berasal dari situs web yang sebelumnya pernah kamu izinkan untuk mengirim pemberitahuan. Jika dibiarkan, notifikasi tersebut bisa muncul berulang kali dan memenuhi panel notifikasi HP.
Untuk menghentikannya, buka pengaturan notifikasi pada browser yang kamu gunakan, seperti Google Chrome. Cari daftar notifikasi dari situs atau sumber yang tidak kamu inginkan, kemudian nonaktifkan izinnya. Dengan begitu, situs tersebut tidak lagi leluasa mengirimkan pemberitahuan ke perangkat.
2. Periksa aplikasi yang baru dipasang
Jika iklan tiba-tiba muncul di layar meskipun kamu tidak sedang membuka browser atau aplikasi tertentu, ada kemungkinan salah satu aplikasi yang terpasang menjadi sumbernya. Hal ini bisa terjadi terutama setelah memasang aplikasi dari sumber yang kurang terpercaya.
Coba periksa kembali aplikasi yang baru saja kamu instal. Jika menemukan aplikasi yang mencurigakan atau tidak lagi digunakan, kamu dapat menghapusnya dari HP. Setelah itu, perhatikan apakah iklan masih muncul untuk memastikan aplikasi tersebut memang menjadi penyebabnya.
3. Gunakan fitur pemblokiran iklan di browser
Beberapa browser menyediakan fitur atau pengaturan yang dapat membantu membatasi iklan dan pop-up ketika kamu menjelajah internet. Fitur tersebut dapat mengurangi kemunculan iklan yang mengganggu, terutama pada situs yang terlalu banyak menampilkan pop-up.
Jika kamu menggunakan Google Chrome di Android, periksa pengaturan situs untuk mengelola pop-up dan pengalihan yang tidak diinginkan. Pastikan opsi yang berkaitan dengan pop-up mengganggu sudah diatur agar browser tidak sembarangan menampilkannya.
4. Jangan sembarangan memberikan izin kepada aplikasi
Saat memasang aplikasi baru, perhatikan izin yang diminta sebelum menekan tombol setuju. Beberapa aplikasi mungkin meminta akses yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan fungsi utamanya.
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Jawa Pos
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