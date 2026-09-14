5 Cara Cek Kesehatan Baterai Android yang Mulai Boros

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Zain Ali)
JawaPos.com - Baterai menjadi salah satu komponen penting yang menentukan kenyamanan saat menggunakan HP Android. Seiring pemakaian, kemampuan baterai menyimpan daya dapat menurun sehingga durasi penggunaan ponsel menjadi lebih singkat.
Namun, baterai yang terasa lebih cepat habis tidak selalu berarti kondisinya sudah buruk. Kamu bisa mengecek kondisi baterai terlebih dahulu untuk mengetahui apakah penurunan daya tersebut masih tergolong normal atau sudah perlu mendapat perhatian.
Berikut 5 cara mengecek kesehatan Android yang sudah mulai boros!
1. Cek melalui menu Pengaturan
Cara paling mudah adalah memeriksa informasi baterai melalui menu Pengaturan di HP Android. Beberapa perangkat menyediakan informasi seperti penggunaan baterai, kapasitas, hingga estimasi daya yang tersisa.
Buka Pengaturan, kemudian cari menu Baterai atau Baterai dan perawatan perangkat. Nama dan lokasi menunya dapat berbeda tergantung merek serta versi Android yang digunakan. Dari sini, kamu juga bisa melihat aplikasi yang paling banyak mengonsumsi daya.
2. Perhatikan pola penggunaan baterai
Selain melihat menu kesehatan baterai, perhatikan seberapa cepat persentase baterai berkurang ketika HP digunakan dalam kondisi normal. Jika baterai turun secara tidak wajar meski hanya digunakan untuk aktivitas ringan, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah.
Kamu dapat melihat grafik penggunaan baterai untuk mengetahui aplikasi atau aktivitas yang paling banyak menguras daya. Jika konsumsi meningkat setelah memasang aplikasi tertentu, coba batasi aktivitas latar belakang atau hapus aplikasi tersebut untuk melihat perbedaannya.
3. Gunakan fitur diagnostik bawaan
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