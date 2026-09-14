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Nanda Prayoga
Senin, 14 September 2026 | 20.51 WIB

HP Android Sering Dipinjam Orang? 5 Fitur Ini Bisa Lindungi Data Pribadi

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - Meminjamkan HP kepada orang lain sudah cukup umum. Biasanya untuk melihat foto, membuka aplikasi, atau melakukan hal yang tak bisa dari ponsel sendiri.

Namun, risiko privasi harus diperhatikan. HP menyimpan banyak informasi pribadi yang penting.

Mulai dari foto, percakapan, dokumen, hingga akun yang masih login bisa diakses. Semua itu terjadi jika kamu memberikan HP tanpa membatasi aksesnya.

Untungnya, Android punya fitur yang bisa membantu menjaga data pribadi. Fitur ini bekerja saat perangkat dipakai orang lain.

Berikut adalah 5 fitur yang bisa melindungi data pribadimu!

1. Gunakan fitur App Pinning

Jika ingin orang lain pakai satu aplikasi saja, App Pinning cocok dipakai. Fitur ini mengunci layar HP pada satu aplikasi tertentu.

Dengan begitu, orang yang meminjam tidak bisa berpindah ke aplikasi lain. Akses HP jadi lebih terbatas dan aman.

Cara aktivasinya berbeda sesuai merek HP dan versi Android. Kamu biasanya masuk ke Pengaturan, lalu Keamanan atau Privasi.

Aktifkan fitur Sematkan aplikasi, setelah itu buka aplikasinya dan gunakan menu aplikasi terbaru untuk menghidupkan fitur ini.

Melalui cara ini, kamu bisa tunjukkan sesuatu tanpa takut orang lain membuka galeri, WhatsApp, email, atau aplikasi pribadi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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