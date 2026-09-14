HP Android Sering Dipinjam Orang? 5 Fitur Ini Bisa Lindungi Data Pribadi

Ilustrasi HP Android. (Pexels)
JawaPos.com - Meminjamkan HP kepada orang lain sudah cukup umum. Biasanya untuk melihat foto, membuka aplikasi, atau melakukan hal yang tak bisa dari ponsel sendiri.
Namun, risiko privasi harus diperhatikan. HP menyimpan banyak informasi pribadi yang penting.
Mulai dari foto, percakapan, dokumen, hingga akun yang masih login bisa diakses. Semua itu terjadi jika kamu memberikan HP tanpa membatasi aksesnya.
Untungnya, Android punya fitur yang bisa membantu menjaga data pribadi. Fitur ini bekerja saat perangkat dipakai orang lain.
1. Gunakan fitur App Pinning
Jika ingin orang lain pakai satu aplikasi saja, App Pinning cocok dipakai. Fitur ini mengunci layar HP pada satu aplikasi tertentu.
Dengan begitu, orang yang meminjam tidak bisa berpindah ke aplikasi lain. Akses HP jadi lebih terbatas dan aman.
Cara aktivasinya berbeda sesuai merek HP dan versi Android. Kamu biasanya masuk ke Pengaturan, lalu Keamanan atau Privasi.
Aktifkan fitur Sematkan aplikasi, setelah itu buka aplikasinya dan gunakan menu aplikasi terbaru untuk menghidupkan fitur ini.
Melalui cara ini, kamu bisa tunjukkan sesuatu tanpa takut orang lain membuka galeri, WhatsApp, email, atau aplikasi pribadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022