Roblox Siapkan Fitur Main Game Langsung dari Browser, Tak Perlu Instal Aplikasi

ILUSTRASI: Roblox. (@Roblox/X)
JawaPos.com - Roblox memperluas cara pengguna mengakses berbagai gim di platformnya. Perusahaan mengumumkan sejumlah fitur baru yang memungkinkan pemain menikmati gim Roblox dengan cara yang lebih fleksibel, termasuk bermain langsung melalui peramban tanpa perlu memasang aplikasi.
Seperti dilansir dari Engadget, pengumuman tersebut disampaikan dalam acara tahunan Roblox Developers Conference. Salah satu fitur yang disiapkan adalah kemampuan bermain gim Roblox melalui peramban (browser) yang dijadwalkan meluncur pada akhir 2026.
Melalui fitur ini, pemain dapat bergabung ke dalam gim langsung dari halaman detail pengalaman (Experience Details Page) di peramban. Pengguna tidak perlu mengunduh maupun memasang aplikasi terlebih dahulu untuk mulai bermain.
Akses tersebut juga dapat dilakukan ketika pengguna menemukan tautan gim Roblox melalui berbagai platform. Jika tautan ditemukan dari hasil pencarian, YouTube, X, maupun email, pengguna cukup mengekliknya untuk langsung masuk dan memainkan gim.
Pada tahap awal, fitur bermain melalui peramban hanya tersedia bagi pengguna Google Chrome. Roblox mengatakan dukungan untuk peramban lainnya akan menyusul pada waktu mendatang.
Tak berhenti di akses melalui browser, Roblox juga menyiapkan kemampuan bermain secara luring (offline) yang ditargetkan hadir pada pertengahan 2027. Fitur tersebut memungkinkan kreator mengaktifkan mode permainan solo yang dapat dimainkan tanpa koneksi internet.
Kehadiran mode luring ini ditujukan bagi pengguna yang berada di lokasi dengan koneksi internet tidak stabil. Roblox menyebut akses awal untuk fitur tersebut akan segera tersedia sehingga sebagian pengguna dapat mencobanya sebelum peluncuran yang lebih luas.
Selain itu, Roblox akan memberikan kesempatan kepada kreator untuk menghadirkan gim mereka sebagai aplikasi mandiri di perangkat seluler, PC, dan konsol. Langkah tersebut menjadi bagian dari inisiatif perusahaan bertajuk "Play Roblox Everywhere".
Roblox juga memperluas kemampuan engine dan menambahkan sejumlah fitur antarmuka pengguna (UI) baru. Pengembangan ini ditujukan untuk mendukung lebih banyak jenis gim, termasuk gim 2D dan teka-teki (puzzle), di samping gim 3D yang selama ini menjadi ciri khas platform tersebut.
Dukungan terhadap gim multiplayer berbasis giliran (turn-based) dan permainan asinkron juga diperluas. Dengan berbagai pengembangan tersebut, Roblox membuka peluang bagi kreator untuk menghadirkan lebih banyak variasi genre dan pengalaman bermain di platformnya.
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