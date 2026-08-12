Spesifikasi Lengkap Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2, Rilis Desember 2026

Tampilan Nintendo Switch 2. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nintendo kembali membuat gamer Indonesia bernostalgia dengan masa kecilnya, dengan kepastian membawa konsol Switch dan Switch 2 ke pasar Indonesia.
Produsen gaming asal Jepang ini memastikan bahwa Nintendo Switch dan Switch 2 akan dirilis di Indonesia pada Desember 2026 mendatang.
Nintendo Switch telah menjadi salah satu konsol game yang berhasil menawarkan pengalaman bermain berbeda dibandingkan konsol konvensional.
Sejak diluncurkan pada 2017, perangkat ini mengandalkan konsep hybrid yang memungkinkan pemain menikmati game di televisi maupun secara handheld.
Kini, Nintendo juga menghadirkan penerus dari Nintendo Switch, yakni Nintendo Switch 2.
Konsol generasi baru tersebut membawa peningkatan cukup signifikan, terutama pada layar, kapasitas penyimpanan, performa grafis, konektivitas, hingga kemampuan output ke televisi.
Jika melihat spesifikasinya, Nintendo Switch 2 bukan sekadar menawarkan desain baru.
Peningkatan paling terasa terdapat pada layar Full HD 120 Hz, penyimpanan 256 GB, dukungan output 4K, Wi-Fi 6, serta performa yang ditingkatkan melalui chip NVIDIA.
Sementara itu, Nintendo Switch generasi pertama masih menawarkan keunggulan dari sisi bobot yang lebih ringan dan daya tahan baterai yang lebih panjang pada model revisi.
Namun, untuk kebutuhan game generasi terbaru dan pengalaman visual yang lebih tinggi, Nintendo Switch 2 menawarkan kemampuan hardware yang jauh lebih modern.
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