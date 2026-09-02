Rockstar Pastikan GTA 6 Tanpa Microtransaction dan AI Generatif

Ilustrasi game Grand Theft Auto (GTA) VI. (Instagram Rockstar)
JawaPos.com - Rockstar Games membawa kabar yang cukup melegakan bagi calon pemain Grand Theft Auto 6 (GTA 6).
Studio tersebut memastikan game terbarunya tidak akan dibekali transaksi mikro maupun teknologi AI generatif ketika resmi meluncur pada November mendatang.
Seperti dilansir dari IGN, kepastian tersebut disampaikan Rockstar dalam sesi wawancara bersama Kinda Funny Games pada awal pekan ini.
Dalam kesempatan itu, pengembang memberikan jawaban tegas terkait dua isu yang belakangan kerap menjadi perdebatan di industri game, yakni monetisasi dalam game dan penggunaan AI generatif.
Andy Cortez dari Kinda Funny mengungkapkan bahwa dirinya sempat menanyakan kepada Rockstar mengenai kemungkinan pemain menggunakan uang sungguhan untuk membeli berbagai item atau konten di dalam GTA 6.
Pertanyaan tersebut diajukan ketika berlangsungnya acara pratinjau sebelum penayangan GTA 6: Extended Look. Menurut Cortez, jawaban yang diberikan Rockstar cukup jelas, yakni tidak ada monetisasi dalam gim ini.
Pertanyaan mengenai AI generatif juga ikut dilontarkan. Greg Miller dari Kinda Funny mengatakan bahwa ia secara langsung meminta konfirmasi kepada Rockstar mengenai apakah teknologi AI generatif digunakan dalam pengembangan GTA 6.
Rockstar kemudian menyatakan bahwa tidak ada penggunaan AI generatif dalam game tersebut. Dengan demikian, GTA 6 untuk sementara dipastikan hadir tanpa dua elemen yang belakangan cukup sensitif di kalangan pemain dan pengembang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya