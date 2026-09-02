Rockstar Pastikan GTA 6 Tanpa Microtransaction dan AI Generatif

JawaPos.com - Rockstar Games membawa kabar yang cukup melegakan bagi calon pemain Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

Studio tersebut memastikan game terbarunya tidak akan dibekali transaksi mikro maupun teknologi AI generatif ketika resmi meluncur pada November mendatang.

Seperti dilansir dari IGN, kepastian tersebut disampaikan Rockstar dalam sesi wawancara bersama Kinda Funny Games pada awal pekan ini.

Dalam kesempatan itu, pengembang memberikan jawaban tegas terkait dua isu yang belakangan kerap menjadi perdebatan di industri game, yakni monetisasi dalam game dan penggunaan AI generatif.

Andy Cortez dari Kinda Funny mengungkapkan bahwa dirinya sempat menanyakan kepada Rockstar mengenai kemungkinan pemain menggunakan uang sungguhan untuk membeli berbagai item atau konten di dalam GTA 6.

Pertanyaan tersebut diajukan ketika berlangsungnya acara pratinjau sebelum penayangan GTA 6: Extended Look. Menurut Cortez, jawaban yang diberikan Rockstar cukup jelas, yakni tidak ada monetisasi dalam gim ini.

Pertanyaan mengenai AI generatif juga ikut dilontarkan. Greg Miller dari Kinda Funny mengatakan bahwa ia secara langsung meminta konfirmasi kepada Rockstar mengenai apakah teknologi AI generatif digunakan dalam pengembangan GTA 6.