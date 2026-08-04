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Nanda Prayoga
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.14 WIB

Microsoft Dikabarkan Bawa Xbox 360 ke PC, Pemilik Disk Fisik Bisa Dapat Versi Digital

Ilustrasi Xbox. (Engadget) - Image

Ilustrasi Xbox. (Engadget)

JawaPos.com - Microsoft disebut tengah menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses game klasik Xbox ke perangkat PC.

Tak hanya itu, perusahaan juga dikabarkan sedang mengembangkan fitur yang memungkinkan pemilik game Xbox versi fisik memperoleh salinan digital dari judul yang sama.

Dilansir dari Engadget, laporan tersebut berasal dari The Verge yang mengaku memperoleh dokumen internal Microsoft yang dibagikan kepada para pengembang.

Berdasarkan dokumen itu, developer disebut dapat memilih agar game Xbox 360 mereka kompatibel dengan konsol generasi berikutnya berkode Project Helix, yang dikabarkan menjalankan game berbasis PC. Dukungan tersebut juga disebut akan mencakup perangkat handheld.

Dokumen itu juga menyebut pengembang memiliki keleluasaan menentukan harga versi PC dari game mereka, sekaligus opsi untuk memasukkannya ke layanan Game Pass.

Selain itu, game yang bergabung dalam program ini diperkirakan akan mendukung Xbox Play Anywhere.

Dengan demikian, pemain hanya perlu membeli satu kali untuk dapat memainkannya di berbagai perangkat dalam ekosistem Xbox.

Microsoft disebut akan menggulirkan program tersebut secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Apabila rencana menghadirkan game Xbox 360 ke PC terealisasi, langkah tersebut akan melanjutkan inisiatif Microsoft yang sebelumnya mulai membawa game Xbox orisinal ke platform PC.

Program itu diumumkan bulan lalu dengan empat judul game sebagai gelombang pertama.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: engadget
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