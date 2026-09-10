John Ternus Buka Era Baru Apple, iPhone Lipat Jadi Ujian Pertama CEO Pengganti Tim Cook

JawaPos.com - John Ternus akhirnya tampil sebagai wajah utama Apple. CEO baru perusahaan teknologi bernilai sekitar USD 4,5 triliun itu memimpin acara tahunan peluncuran produk pada Rabu (9/9), sekaligus menjalani ujian publik pertamanya setelah menggantikan Tim Cook. Momentum itu ditandai pengenalan iPhone Duo, ponsel lipat pertama Apple.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (10/9/2026), Apple membuka acara tahunan di Cupertino dengan video bergaya trailer film. Tim Cook muncul lewat rekaman suara dan seolah memperkenalkan pemeran utama yang sejak awal dibuat misterius.

"Kamera mengikuti sosok misterius sebelum memperlihatkan tokoh utama. Bukan saya. Dia orangnya. Dialah yang akan membuka acara ini," kata Cook. Kamera kemudian mengarah kepada John Ternus, yang untuk pertama kalinya tampil sebagai CEO Apple dalam acara besar perusahaan.

Ternus lalu menyampaikan pernyataan pertamanya sebagai pemimpin Apple di panggung utama. "Saya ingin meluangkan waktu untuk menyampaikan betapa luar biasanya kehormatan mewakili tim-tim luar biasa di Apple. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di perusahaan ini, dan setiap hari saya terus terinspirasi oleh rasa ingin tahu, penemuan, serta upaya tanpa henti mengejar keunggulan yang menjadi ciri Apple," ujarnya.

Ternus memang bukan sosok baru di balik produk Apple. Dia bergabung pada 2001, menjadi wakil presiden bidang rekayasa perangkat keras pada 2013, lalu memimpin seluruh divisi tersebut pada 2021. Selama 25 tahun di Apple, Ternus lebih dikenal sebagai sosok yang bekerja di balik layar dan jarang tampil di hadapan publik.

Dia dikenal tenang serta sangat memperhatikan detail. Gaya itu membuat penampilannya berbeda dari Steve Jobs yang teatrikal maupun Cook yang lebih tenang dan pragmatis.

Meski begitu, panggung pertamanya membawa simbol yang besar. Hampir satu jam setelah acara dimulai, Ternus mengucapkan, "Sebenarnya, masih ada satu hal lagi..." Dia kemudian mengeluarkan perangkat dari saku belakang celana jinnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini iPhone Duo." Cara tersebut menghidupkan kembali tradisi "one more thing" yang lekat dengan era Jobs.

Iphone Duo sendiri hadir dengan layar yang lebih lebar dan kamera multidireksional. Saat dibuka, perangkat itu memiliki layar internal 7,6 inci, sedangkan layar luar berukuran 5,4 inci. Apple membanderolnya mulai USD 1.999 atau sekitar Rp35 juta dengan kurs Rp17.510 per dolar AS, menjadikannya produk premium sekaligus langkah Apple memasuki pasar ponsel lipat yang telah lebih dahulu digarap sejumlah pesaing.