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Nanda Prayoga
Jumat, 4 September 2026 | 23.23 WIB

Tesla Resmi Luncurkan Cybercab, Robotaxi Tanpa Setir dan Pedal Rem

Tesla Cybercab. (Dok. Tesla) - Image

Tesla Cybercab. (Dok. Tesla)

JawaPos.com - Tesla resmi meluncurkan layanan robotaxi Cybercab, hampir dua tahun setelah kendaraan otonom tersebut pertama kali diperkenalkan. Layanan ini kini dapat diakses melalui aplikasi Robotaxi yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna bisa memesan perjalanan otonom di Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando, dan Tampa. Namun, opsi perjalanan menggunakan Cybercab untuk sementara tampaknya baru tersedia di Austin.

Di Austin pun, pelanggan belum bisa memilih Cybercab secara khusus. Kendaraan yang diterima bergantung pada jumlah penumpang dalam rombongan serta ketersediaan armada. Tesla menyebut kendaraan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk perjalanan rutin.

"Pesan kendaraan Anda dan gunakan untuk berbagai keperluan, perjalanan rutin, dan banyak lagi," tulis Tesla di situs resminya.

Mengutip The New York Times, Tesla telah mendapatkan izin untuk mengoperasikan 314 kendaraan tanpa pengemudi di Texas. Sebagian besar kendaraan tersebut merupakan Model Y.

Sementara itu, hanya 45 unit dari armada tersebut yang merupakan Cybercab. Belum diketahui secara pasti berapa banyak kendaraan yang digunakan sebagai robotaxi untuk pelanggan dan berapa unit yang masih digunakan Tesla dalam tahap pengujian.

Cybercab sendiri memiliki desain yang berbeda dari kendaraan konvensional. Mobil ini tidak dilengkapi setir maupun pedal rem karena dirancang untuk beroperasi secara otonom tanpa pengemudi manusia.

Bagian kabinnya menggunakan kursi model bangku yang dapat menampung maksimal dua penumpang. Di bagian depan tersedia layar sentuh berukuran besar yang menjadi salah satu pusat kendali di dalam kendaraan.

Meski hanya dapat membawa dua penumpang, Cybercab memiliki ruang bagasi yang cukup luas. Tesla menyebut bagasi tersebut dapat digunakan untuk membawa barang bawaan, skuter, hingga berbagai benda berukuran besar.

Cybercab yang saat ini beroperasi di Austin merupakan kendaraan milik Tesla. Namun, perusahaan memiliki rencana untuk menjual kendaraan tersebut pada masa mendatang.

Editor: Bintang Pradewo
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