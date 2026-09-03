AiMOGA Perluas Robot AI ke 60 Negara, Dipakai di Berbagai Sektor

JawaPos.com - Robot berbasis kecerdasan buatan (AI) asal China semakin memperluas pasar global. AiMOGA Robotics mencatat pengiriman lebih dari 2.000 unit robot ke 60 negara dan wilayah, kurang dari dua tahun setelah memulai ekspansi internasional.

Pencapaian tersebut diumumkan dalam seremoni “2.000+ Robots Abroad. 60+ Nations on Board” di Wuhu, Anhui, China. Momentum itu menandai pergeseran AiMOGA dari tahap pengenalan produk menuju implementasi robot secara komersial di berbagai negara.

President of Chery International sekaligus President of AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, mengatakan keberhasilan ekspansi robotika tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kekuatan ekosistem industri.

"Kemampuan riset dan pengembangan (R&D), manufaktur, rantai pasok, logistik, distribusi, layanan purna jual, serta operasional lokal menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan di pasar global," ujar Zhang Guibing dalam keterangan resminya, Kamis (3/9).

AiMOGA memanfaatkan pengalaman hampir tiga dekade Chery Group dalam membangun industri otomotif dan jaringan internasional. Sinergi tersebut mencakup R&D, manufaktur, rantai pasok, logistik hingga layanan purna jual.

Robot AI Mulai Digunakan di Berbagai Sektor

Ekspansi AiMOGA juga diikuti peningkatan penggunaan robot di dunia nyata. Di China, sebanyak 110 robot polisi lalu lintas pintar telah dioperasikan di sejumlah kota sepanjang semester pertama 2026.

Robot tersebut digunakan untuk membantu pengaturan lalu lintas, memberikan informasi kepada masyarakat, serta mendukung edukasi keselamatan jalan.

Selain sektor lalu lintas, robot AiMOGA telah diterapkan di ritel otomotif, fasilitas kesehatan, pusat pameran, ruang publik, navigasi, hingga layanan resepsionis.