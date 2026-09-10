Tren Laptop 2026, Asus Perkuat Kecerdasan Artifisial Tanpa Internet

JawaPos.com - Perkembangan teknologi komputer portabel pada 2026 tidak lagi hanya berfokus pada desain tipis atau performa prosesor semata. Kemampuan bertahan di cuaca ekstrem serta kecerdasan buatan (AI) yang mampu bekerja tanpa jaringan internet menjadi standar baru di industri perangkat keras.

Menjawab kebutuhan tersebut, perusahaan perangkat keras komputer dan elektronik konsumen ASUS memamerkan lompatan teknologi komputasi seluler melalui uji durabilitas ekstrem dan unjuk gigi asisten AI otonom terbarunya. Hal itu dipamerkan dalam gelaran ASUS No.1 Quality & Service 2026 yang diselenggarakan di Surabaya pada Kamis (10/9).

Country Manager ASUS Indonesia, Lenny Lin menyebutkan, iklim tropis dan mobilitas tinggi masyarakat Indonesia menuntut perangkat keras yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. "Kami memastikan setiap laptop teruji tangguh menghadapi aktivitas harian penggunanya di Surabaya dan seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk membuktikan ketahanan fisik perangkat, acara ini menghadirkan fasilitas durability test interaktif. Pengunjung disuguhkan demonstrasi langsung bagaimana perangkat keras disiksa dengan berbagai kondisi yang mengacu pada sertifikasi standar militer MIL-STD 810H.