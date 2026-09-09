ASUS TUF Gaming 16 Resmi Hadir di Indonesia, Bawa RTX 50 Series dan Bisa Di-upgrade hingga 64GB

Laptop ASUS TUF Gaming 16 Series. (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - ASUS resmi menghadirkan TUF Gaming 16 (FX610) di Indonesia, laptop yang menggabungkan performa gaming dengan kebutuhan kerja, kuliah, pembuatan konten, hingga komputasi berbasis AI. Menariknya, perangkat ini tidak hanya mengandalkan prosesor dan GPU generasi terbaru, tetapi juga menawarkan opsi upgrade RAM hingga 64GB serta penyimpanan tambahan.
Laptop tersebut digadang sebagai perangkat serbaguna untuk pengguna yang membutuhkan performa tinggi sekaligus perangkat yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
ASUS TUF Gaming 16 tersedia dalam beberapa konfigurasi dengan pilihan prosesor Intel Core i5-14450HX atau Core i7-14650HX dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060, hingga RTX 5070.
Salah satu daya tarik utama TUF Gaming 16 adalah penggunaan GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series. Varian tertingginya menggunakan GeForce RTX 5070 Laptop GPU dengan VRAM 8GB GDDR7 dan Total Graphics Power (TGP) hingga 85W.
"GPU tersebut mendukung teknologi DLSS 4 dengan Multi-Frame Generation untuk membantu meningkatkan kelancaran visual saat bermain gim. Sementara varian RTX 5050 disebut mampu mencapai performa AI hingga 440 TOPS, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi kreatif dan pemrosesan AI secara lokal," jelas perwakilan ASUS melalui keterangannya.
Dalam pengujian performa yang disampaikan ASUS, konfigurasi RTX 5070 mencatat skor 12.167 poin pada 3DMark Time Spy. Perangkat tersebut juga mampu menjalankan gim berat seperti Cyberpunk 2077 dengan frame rate di atas 75 fps pada resolusi 1080p.
Angka tersebut tentu bergantung pada konfigurasi perangkat, pengaturan grafis, dan kondisi pengujian, tetapi memberikan gambaran mengenai kelas performa yang ditawarkan TUF Gaming 16.
Prosesor Intel Core HX untuk Multitasking
Performa grafis tersebut dipadukan dengan prosesor Intel Core HX generasi ke-14. Konfigurasi tertinggi menggunakan Intel Core i7-14650HX dengan 16 core, terdiri dari 8 Performance-core dan 8 Efficient-core, serta 24 thread dengan kecepatan hingga 5,2 GHz.
Ada pula pilihan Intel Core i5-14450HX dengan 10 core dan 16 thread.
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