ASUS ROG Raikiri II Pro Meluncur, Kontroler PC dengan Polling Rate 8.000 Hz dan Baterai Tahan 79 Jam

JawaPos.com - ASUS Republic of Gamers (ROG) resmi memperkenalkan ROG Raikiri II Pro PC, kontroler gaming terbaru yang ditujukan bagi gamer kompetitif. Perangkat ini mengandalkan polling rate hingga 8.000 Hz, konektivitas nirkabel berlatensi rendah, serta berbagai fitur kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan pengalaman bermain sesuai kebutuhan.

ROG menyebut Raikiri II Pro dirancang untuk menghadirkan respons kontrol yang lebih presisi sekaligus mempertahankan daya tahan baterai yang panjang. Kontroler ini juga dibekali joystick modular yang dapat dilepas dan diganti sesuai preferensi pengguna.

Salah satu keunggulan utama Raikiri II Pro adalah polling rate 8.000 Hz yang dipadukan dengan koneksi nirkabel 2,4 GHz melalui teknologi ROG SpeedNova. Kombinasi tersebut diklaim mampu menghasilkan latensi yang sangat rendah sehingga setiap input dapat diterjemahkan lebih cepat saat bermain.

Seluruh tombol utama, mulai dari D-Pad, tombol ABXY, bumper, hingga tombol belakang, menggunakan micro switch yang memberikan respons cepat dengan sensasi klik yang lebih tegas. ASUS juga menyematkan fitur Dual Mode Triggers yang memungkinkan pengguna memilih karakter trigger sesuai kebutuhan permainan, baik untuk aksi cepat maupun kontrol yang lebih presisi.

Dari sisi personalisasi, Raikiri II Pro menawarkan joystick berbasis TMR yang dapat dilepas pasang. Teknologi tersebut diklaim mampu meminimalkan risiko stick drift sekaligus membuat konsumsi daya lebih efisien.

ASUS menyediakan dua pilihan modul joystick dengan tingkat gaya tekan berbeda, sehingga gamer dapat memilih karakter kontrol yang paling nyaman. Selain itu, kontroler ini dilengkapi empat tombol belakang yang dapat dilepas, dua claw bumper tambahan, serta tombol yang dapat diprogram ulang untuk mempercepat akses berbagai perintah saat bermain.

Pengaturan kontrol juga semakin mudah berkat layar berwarna yang terpasang langsung pada perangkat. Melalui panel tersebut, pengguna dapat mengubah pemetaan tombol, tingkat getaran, kalibrasi joystick, efek pencahayaan, hingga berpindah di antara lima profil yang telah disimpan.

Bagi pengguna yang menginginkan pengaturan lebih detail, ASUS menyediakan aplikasi Gear Link. Perangkat lunak ini memungkinkan penyesuaian sensitivitas joystick, konfigurasi tombol secara menyeluruh, hingga mengaktifkan fitur Turbo yang dapat melakukan input berulang secara otomatis saat tombol ditekan. Fitur tersebut dinilai cocok digunakan pada game bergenre RPG, FPS, maupun fighting.

Selain performa, ASUS juga menonjolkan efisiensi daya pada Raikiri II Pro. Dalam mode nirkabel 2,4 GHz, kontroler ini diklaim mampu digunakan hingga 79 jam dalam sekali pengisian daya, sehingga cocok untuk sesi bermain dalam waktu lama.