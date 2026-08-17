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Nanda Prayoga
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.30 WIB

Apple Rampungkan AI Khusus Tiongkok, Gandeng Alibaba untuk Apple Intelligence

Perangkat iPhone 17 Series resmi diluncurkan. (Apple) - Image

Perangkat iPhone 17 Series resmi diluncurkan. (Apple)

JawaPos.com - Apple dilaporkan telah merampungkan pelatihan model bahasa besar atau large language model (LLM) yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok. Model tersebut dikembangkan dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) Qwen milik Alibaba untuk mendukung fitur Apple Intelligence di Negeri Tirai Bambu.

Seperti dilansir dari GSM Arena, Apple telah memilih Alibaba sebagai mitra untuk menghadirkan Apple Intelligence di Tiongkok. Perusahaan asal Cupertino itu sebelumnya memang diketahui tengah mencari cara agar fitur AI miliknya dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Perkembangan ini menjadi langkah penting bagi Apple. Jika mendapat persetujuan regulator, Apple disebut akan menjadi perusahaan asing pertama yang memperoleh izin untuk menghadirkan model AI miliknya sendiri di Tiongkok.

Apple Intelligence versi khusus Tiongkok diperkirakan mulai tersedia dalam beberapa bulan mendatang melalui pembaruan perangkat lunak. Fitur tersebut nantinya dapat digunakan oleh pengguna sejumlah perangkat Apple, termasuk iPhone, iPad, Mac, dan Vision Pro.

Apple juga mulai memberikan gambaran mengenai integrasi teknologi Alibaba tersebut. Pada awal pekan ini, perusahaan merilis panduan yang menjelaskan cara pengguna Mac di Tiongkok menghubungkan model Qwen milik Alibaba dengan Siri.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan perubahan pendekatan Apple dalam mengembangkan fitur AI. Sebelumnya, Apple lebih banyak mengandalkan model AI dari perusahaan teknologi lain, seperti Google, OpenAI, dan Anthropic.

Dengan menggandeng Alibaba dan menyiapkan model khusus untuk pasar Tiongkok, Apple tampaknya berupaya menyesuaikan Apple Intelligence dengan aturan lokal sekaligus tetap menghadirkan fitur AI bagi pengguna perangkatnya di negara tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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