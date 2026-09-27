YouTube Music Makin Canggih, AI Kini Bisa Pilihkan Musik dan Podcast untuk Pengguna

JawaPos.com - YouTube menghadirkan sejumlah fitur baru berbasis kecerdasan buatan (AI) ke YouTube Music. Pembaruan tersebut dirancang untuk mempermudah pengguna menemukan musik, mengenal lebih jauh profil artis, hingga menemukan podcast yang mungkin sebelumnya terlewatkan.

Seperti dilansir dari TechCrunch, fitur-fitur tersebut diumumkan dalam acara tahunan Made On YouTube. Dua pembaruan yang diperkenalkan adalah Ask Music, alat interaktif berbasis percakapan untuk musik dan podcast, serta Your Podcast Lineup, panduan audio yang dipersonalisasi untuk membantu pengguna menemukan berbagai podcast baru.

Terintegrasi langsung ke aplikasi YouTube Music, Ask Music memungkinkan pengguna mendeskripsikan musik yang ingin didengarkan menggunakan bahasa sehari-hari. Dengan begitu, pengguna tidak harus mencari lagu atau artis secara spesifik satu per satu.

Fitur tersebut memanfaatkan katalog YouTube Music yang mencakup lebih dari 300 juta lagu. Koleksinya tidak hanya terdiri dari rekaman resmi, tetapi juga mencakup remix, penampilan langsung, lagu cover, hingga set DJ.

Pengguna dapat memanfaatkan Ask Music untuk membuat antrean lagu sesuai keinginan, mencari informasi mengenai latar belakang atau motivasi seorang artis, hingga menggali sejarah musik.

YouTube menjelaskan, pengguna cukup mengetikkan permintaan seolah-olah sedang bertanya kepada seorang teman. Misalnya, pengguna dapat meminta Ask Music membuat sebuah mix berdasarkan lagu-lagu yang menginspirasi lagu tertentu.

Pengguna juga dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti siapa pemain bas dalam sebuah lagu atau informasi mengenai proses di balik pembuatannya.

Selain Ask Music, YouTube Music menghadirkan Your Podcast Lineup. Fitur ini merupakan panduan audio berbasis AI yang dipersonalisasi untuk membantu pengguna menemukan podcast yang sesuai dengan minat mereka.

Kehadiran fitur tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan banyaknya podcast yang tersedia, sementara waktu pengguna untuk mendengarkannya terbatas. Bahkan, pendengar yang sudah memiliki sejumlah acara favorit sering kali kesulitan mengikuti episode terbaru sekaligus menemukan podcast baru.