Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

JawaPos.com — Belarusia diprediksi kalah tipis 0-1 dari Finlandia dalam lanjutan UEFA Nations League League C Grup 1 di Illovszky Rudolf Stadion, Budapest, Rabu (7/10/2026), setelah kedua tim menunjukkan performa berbeda dalam tiga pertandingan awal, dengan Finlandia masih memimpin klasemen lewat tujuh poin.

Belarusia Mulai Bangkit, tapi Masih Jadi Underdog Belarusia datang dengan modal kemenangan 4-0 atas San Marino pada pertandingan sebelumnya, hasil yang menjadi kemenangan pertama mereka di UEFA Nations League musim ini setelah kalah 0-2 dari Albania dan bermain imbang 0-0 melawan Finlandia.

Artem Kontsevoi mencetak dua gol pada babak kedua, sedangkan Artem Shumanskiy dan Maks Ebong masing-masing menyumbangkan satu gol.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim asuhan Viktor Goncharenko yang kini mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan.

Pertahanan Belarusia juga menunjukkan perkembangan positif karena mereka tidak pernah kebobolan lebih dari dua gol dalam 10 pertandingan terakhir dan baru kemasukan dua gol sepanjang fase grup UEFA Nations League.

Perbaikan lini belakang membuat Belarus memiliki fondasi lebih kuat untuk bermain agresif tanpa terlalu banyak memberikan ruang kepada lawan.

Goncharenko tentu berharap performa tersebut kembali terlihat saat menghadapi Finlandia, meski catatan pertemuan menunjukkan Belarus belum pernah menang dalam enam pertemuan sebelumnya.

Finlandia Punya Modal Lebih Kuat Finlandia memasuki pertandingan ini dengan posisi lebih nyaman setelah membalikkan keadaan ketika menghadapi Albania pada laga terakhir.

Sempat tertinggal melalui gol Rey Manaj pada menit keempat, Finlandia menyamakan kedudukan lewat Leo Walta sebelum sang gelandang kembali mencetak gol pada menit ke-71 untuk memastikan kemenangan 2-1.

Walta menjadi salah satu pemain paling menentukan bagi Finlandia di UEFA Nations League musim ini dengan koleksi lima gol.