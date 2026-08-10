7 Fitur AI Android yang Jarang Dimanfaatkan Padahal Bikin Praktis

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini semakin banyak ditemukan di smartphone Android. Teknologi ini tidak hanya untuk membuat gambar atau menjawab pertanyaan, tetapi mulai membantu aktivitas sederhana sehari-hari yang dilakukan pengguna.

Menariknya, fitur AI sudah terintegrasi langsung ke dalam HP atau aplikasi yang kamu gunakan sehari-hari. Mulai dari merangkum informasi, menerjemahkan percakapan, mengedit foto, sampai membantu mencari sesuatu di layar, semuanya bisa menghemat waktu jika dimanfaatkan tepat.

Berikut beberapa fitur AI di Android yang dapat kamu coba untuk mempermudah aktivitas harian:

1. Circle to Search untuk Mencari Informasi Tanpa Keluar Aplikasi Pernah melihat sesuatu di layar HP yang bikin penasaran tapi tidak tahu namanya? Fitur Circle to Search membantu mencari informasi objek atau teks tanpa meninggalkan aplikasi yang sedang dibuka.

Cukup tekan dan tahan tombol navigasi atau gesture yang dipakai untuk mengaktifkan fitur itu, lalu lingkari objek atau bagian layar yang ingin dicari. AI akan mengenali objek dan menampilkan informasi relevan.

Fitur ini berguna saat kamu melihat produk, tempat, pakaian, atau benda lain di media sosial dan ingin tahu lebih banyak.

2. Manfaatkan AI untuk Merangkum Teks Panjang Membaca artikel, dokumen, atau percakapan panjang butuh waktu tidak sedikit. Jika HP dan aplikasi mendukung fitur AI merangkum, kamu bisa mendapatkan inti informasi dengan lebih cepat.

AI membantu mengambil poin penting dari teks agar kamu tidak harus membaca seluruh bagian. Fitur ini berguna saat menerima dokumen kerja, membaca materi, atau memahami teks panjang.