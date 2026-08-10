7 Fitur AI Android yang Jarang Dimanfaatkan Padahal Bikin Praktis

Smartphone Samsung Galaxy A57 5G. (RianAlfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini semakin banyak ditemukan di smartphone Android. Teknologi ini tidak hanya untuk membuat gambar atau menjawab pertanyaan, tetapi mulai membantu aktivitas sederhana sehari-hari yang dilakukan pengguna.
Menariknya, fitur AI sudah terintegrasi langsung ke dalam HP atau aplikasi yang kamu gunakan sehari-hari. Mulai dari merangkum informasi, menerjemahkan percakapan, mengedit foto, sampai membantu mencari sesuatu di layar, semuanya bisa menghemat waktu jika dimanfaatkan tepat.
Berikut beberapa fitur AI di Android yang dapat kamu coba untuk mempermudah aktivitas harian:
Pernah melihat sesuatu di layar HP yang bikin penasaran tapi tidak tahu namanya? Fitur Circle to Search membantu mencari informasi objek atau teks tanpa meninggalkan aplikasi yang sedang dibuka.
Cukup tekan dan tahan tombol navigasi atau gesture yang dipakai untuk mengaktifkan fitur itu, lalu lingkari objek atau bagian layar yang ingin dicari. AI akan mengenali objek dan menampilkan informasi relevan.
Fitur ini berguna saat kamu melihat produk, tempat, pakaian, atau benda lain di media sosial dan ingin tahu lebih banyak.
Membaca artikel, dokumen, atau percakapan panjang butuh waktu tidak sedikit. Jika HP dan aplikasi mendukung fitur AI merangkum, kamu bisa mendapatkan inti informasi dengan lebih cepat.
AI membantu mengambil poin penting dari teks agar kamu tidak harus membaca seluruh bagian. Fitur ini berguna saat menerima dokumen kerja, membaca materi, atau memahami teks panjang.
Namun, hasil rangkuman sebaiknya tetap diperiksa, terutama jika berhubungan dengan pekerjaan atau hal penting lain.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates