Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

Borneo FC menghadapi Buriram United pada Matchday 1 ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027 di Chang Arena, Thailand. (Borneo FC)
JawaPos.com - Buriram United diprediksi mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 pada Matchday 1 Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027 di Chang Arena, Thailand, Rabu (7/10) pukul 19.00 WIB.
Borneo FC menghadapi ujian berat karena Buriram United punya rekor kandang 23 pertandingan tanpa kekalahan.
Buriram United lebih diunggulkan karena tampil di Chang Arena yang berkapasitas 32.600 penonton dan belum terkalahkan dalam 23 laga kandang terakhir di semua kompetisi sejak Maret 2026.
Catatan tersebut menjadi salah satu alasan utama Thunder Castle diprediksi mampu mengamankan tiga poin pada laga pembuka.
Buriram United juga datang dengan status penguasa sepak bola Thailand setelah menjuarai Thai League sembilan kali secara beruntun.
Dari sisi nilai pasar skuad, Buriram United berada di kisaran Rp 189 miliar, sedangkan Borneo FC memiliki nilai sekitar Rp 92 miliar.
Produktivitas Buriram United di kandang juga menjadi ancaman serius bagi Borneo FC.
Mereka mencetak rata-rata 2,4 gol per pertandingan kandang musim ini, sedangkan lini depan dipimpin Guilherme Bissoli yang sudah mengoleksi 11 gol dan 4 assist dalam sembilan pertandingan Thai League.
Bissoli menjadi salah satu pemain yang diprediksi paling menentukan jalannya pertandingan.
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