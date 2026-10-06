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Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

Selebrasi Pemain timnas Indonesia Ole Romeny membawa jersey Marselino usai menang atas Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi Pemain timnas Indonesia Ole Romeny membawa jersey Marselino usai menang atas Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ole Romeny punya cara khusus untuk merayakan keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Penyerang berusia 26 tahun itu berlari mengelilingi lapangan sambil membawa jersey Marselino Ferdinan.

Momen itu terjadi setelah Timnas Indonesia menang dramatis atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Skuad Garuda menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.

Seluruh pemain memiliki caranya sendiri untuk merayakan keberhasilan tersebut, tak terkecuali Ole Romeny yang memilih berlari di lapangan sambil memamerkan jersey Marselino bernomor punggung 7.

Keduanya memiliki kedekatan setelah sebelumnya sempat membela Oxford United.

Ole Romeny merasa perlu mengingat sahabatnya dalam momen bersejarah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup.

Karena itu, dja sengaja membawa jersey Marselino sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengormatan untuk rekannya yang tidak bisa ikut berjuang di lapangan.

“Tentu saja saya harus mengingat saudara saya. Dia (Marselino) ada untuk saya sejak hari pertama,” ucap Ole Romeny usai laga, dikutip Selasa (6/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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