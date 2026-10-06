Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

JawaPos.com - Ole Romeny punya cara khusus untuk merayakan keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Penyerang berusia 26 tahun itu berlari mengelilingi lapangan sambil membawa jersey Marselino Ferdinan.

Momen itu terjadi setelah Timnas Indonesia menang dramatis atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Skuad Garuda menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.

Seluruh pemain memiliki caranya sendiri untuk merayakan keberhasilan tersebut, tak terkecuali Ole Romeny yang memilih berlari di lapangan sambil memamerkan jersey Marselino bernomor punggung 7.

Keduanya memiliki kedekatan setelah sebelumnya sempat membela Oxford United.

Karena itu, dja sengaja membawa jersey Marselino sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengormatan untuk rekannya yang tidak bisa ikut berjuang di lapangan.