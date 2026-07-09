Harga HP Makin Mahal, Oppo Reno16 Series Andalkan Update OS 5 Tahun dan Fitur AI Lengkap

JawaPos.com - Kenaikan harga komponen smartphone di pasar global dalam beberapa tahun terakhir membuat harga perangkat baru ikut terdongkrak. Kondisi ini membuat banyak konsumen kini tidak lagi hanya mempertimbangkan spesifikasi saat membeli ponsel.

Masa pakai perangkat, dukungan pembaruan perangkat lunak, serta layanan purnajual yang dapat memperpanjang usia penggunaan kini menjadi hal yang juga dipertimbangkan mengingat kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja.

Di tengah tren tersebut, Oppo memperkenalkan Reno16 Series yang membawa sejumlah fitur dengan fokus pada penggunaan jangka panjang.

Seri itu dibekali jaminan pembaruan sistem operasi selama lima tahun dan pembaruan keamanan hingga enam tahun, disertai berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dalam ColorOS 16.

Salah satu fitur yang dihadirkan adalah AI Scan Document yang dapat memindai dokumen dengan hasil lebih rapi tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Fitur ini ditujukan untuk memudahkan digitalisasi dokumen, baik untuk kebutuhan belajar maupun pekerjaan.

Oppo juga membekali Reno16 Series dengan AI Mind Space, fitur yang berfungsi mengumpulkan dan mengelompokkan catatan, email, tangkapan layar, serta berbagai informasi penting agar lebih mudah dicari kembali saat dibutuhkan.