Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Mutasi tersebut dilakukan hanya sehari setelah Suyudi resmi menjabat sebagai Kapolri, pada Jumat (2/10).

Dalam rotasi yang menyentuh 88 personel anggota kepolisian tersebut, salah satu nama yang mengalami pergantian posisi adalah Komjen Pol Karyoto. Ia dimutasikan dari jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri sebagai perwira tinggi (Pati) Baharkam dalam rangka memasuki masa pensiun.

Mutasi Karyoto tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Jabatan Kabaharkam yang sebelumnya diembannya kini dipercayakan kepada Irjen Pol Hery Herjawan, yang sebelumnya menjabat Kapolda Riau.

Dengan demikian, Karyoto mengakhiri masa tugasnya sebagai pimpinan Baharkam setelah sebelumnya dipercaya menduduki posisi tersebut pada mutasi Polri Agustus 2025.

Karyoto merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990. Kariernya di kepolisian banyak diwarnai penugasan di bidang reserse, khususnya di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pengalaman panjang di bidang penyidikan kemudian membawanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karyoto pernah dipercaya sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sejak April 2020.

Setelah menyelesaikan masa tugasnya di KPK, Karyoto kembali ke institusi Polri. Ia kemudian mendapat kepercayaan sebagai Kapolda Metro Jaya pada Maret 2023.

Selama memimpin Polda Metro Jaya, Karyoto bertanggung jawab terhadap wilayah hukum dengan tingkat aktivitas masyarakat dan dinamika keamanan yang tinggi. Berbagai agenda nasional serta penanganan perkara yang menjadi perhatian publik menjadi bagian dari tugasnya ketika menjabat Kapolda Metro Jaya.