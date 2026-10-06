Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

JawaPos.com — Luksemburg menjamu Bulgaria di Stade de Luxembourg pada matchday keempat UEFA Nations League Grup C4, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB, dengan peluang meraih poin setelah kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol.
Luksemburg mengoleksi tiga poin dari tiga laga, sedangkan Bulgaria belum menang dan hanya mengumpulkan satu poin.
Luksemburg mengawali UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Bulgaria, tetapi kemudian tumbang dalam dua pertandingan berikutnya.
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D'Rout Leiwen kalah 3-0 dari Estonia sebelum kembali menyerah 1-0 di markas lawan pada Sabtu.
Delapan kekalahan Luksemburg dalam 12 pertandingan terakhir juga memiliki pola menarik, yakni seluruhnya terjadi ketika mereka gagal mencetak gol.
Dalam periode yang sama, mereka meraih empat kemenangan dan mencatat tiga clean sheet, sehingga efektivitas lini depan akan menjadi kunci saat menghadapi Bulgaria.
Masalahnya, rekor Luksemburg ketika menghadapi Bulgaria di kandang sangat buruk.
D'Rout Leiwen tidak pernah menang dalam delapan pertemuan kompetitif terakhir sebagai tuan rumah, dengan tujuh pertandingan berakhir kekalahan.
Luksemburg juga hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan resmi kandang terakhir, dengan catatan satu hasil imbang dan enam kekalahan.
Statistik tersebut membuat kemenangan sulit diprediksi meski mereka memiliki keuntungan bermain di Stade de Luxembourg.
Bulgaria datang dengan kondisi lebih mengkhawatirkan setelah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Grup C4.
The Lions kalah dari Luksemburg pada laga pembuka, bermain imbang tanpa gol melawan Estonia, kemudian dihantam Islandia dengan skor 3-0.
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