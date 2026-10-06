Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

Victor Osimhen dan Ademola Lookman ketika berduet di timnas Nigeria. (Africa Top Sports)
JawaPos.com - Rusia akan menghadapi Nigeria dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Nizhny Novgorod, Selasa (6/10) pukul 23.00 WIB.
Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji komposisi pemain sekaligus menjaga momentum sebelum menjalani agenda berikutnya.
Rusia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat sejumlah hasil positif dalam pertandingan terakhir.
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Tim asuhan Valery Karpin bahkan berhasil meraih empat kemenangan secara beruntun.
Catatan tersebut membuat Rusia memiliki modal yang cukup bagus ketika menjamu Nigeria di hadapan pendukung sendiri.
Konstantin Tyukavin berpeluang mendapatkan tempat di lini depan.
Di posisi penjaga gawang, Stanislav Agkatsev diperkirakan kembali dipercaya untuk mengawal gawang Rusia.
Dia kemungkinan akan mendapat perlindungan dari Arsen Adamov, Viktor Melyokhin, Danil Osipenko dan Mingiyan Beveev di lini pertahanan.
Sementara itu, Artem Karpukas, Danil Prutsev dan Marat Apsat diproyeksikan menjadi bagian dari lini tengah bersama pemain kreatif lainnya.
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