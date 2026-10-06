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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

Slovenia bisa curi poin saat hadapi Skotlandia dalam lanjutan laga UEFA Nations League. (Timnas Slovenia)

JawaPos.com — Skotlandia menjamu Slovenia pada lanjutan UEFA Nations League di Hampden Park, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB, dalam duel Grup B1 yang berpotensi berakhir imbang.

Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan, sehingga laga ini menjadi pertarungan penting untuk menjaga peluang finis di posisi kedua dan merebut tiket playoff promosi.

Skotlandia Mulai Bangkit

Skotlandia datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Skotlandia di bawah pelatih Sebastien Pocognoli sekaligus mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa mencetak gol.

Pocognoli sebelumnya menjalani awal yang sulit sejak ditunjuk menggantikan Steve Clarke pada musim panas.

Debutnya berakhir dengan skor 0-0 saat menghadapi Slovenia pada 26 September, sebelum Skotlandia kemudian dihantam Swiss 3-0 tiga hari berselang.

Kekalahan dari Swiss terasa semakin berat karena Skotlandia bermain dengan 10 pemain untuk sebagian besar pertandingan.

Jack Hendry menerima kartu merah ketika laga baru berjalan 11 menit sehingga rencana Pocognoli harus berubah lebih awal.

Kondisi berbeda terlihat ketika Skotlandia menghadapi Makedonia Utara.

Dua gol membawa Andy Robertson dan kolega meraih tiga poin penting di Skopje, sekaligus mengubah situasi Grup B1 karena Skotlandia kini mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan.

Slovenia Tak Boleh Terpeleset

Slovenia juga memiliki catatan yang identik dengan Skotlandia, yakni satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Karena itu, pertandingan di Hampden Park menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama mengincar posisi kedua Grup B1.

Editor: Edi Yulianto
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