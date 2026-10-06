Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.00 WIB

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP yang sudah digunakan selama bertahun-tahun biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka, perpindahan menu terasa tersendat, bahkan keyboard bisa mengalami jeda ketika digunakan untuk mengetik. 

Kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama jika HP masih menjadi perangkat utama untuk bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan.

Namun, HP yang mulai lemot tidak selalu berarti harus segera diganti dengan perangkat baru. Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa kamu coba untuk mengurangi beban sistem dan membuat performanya kembali lebih responsif. 

Berikut 7 cara yang bisa dilakukan sebelum kamu memutuskan membeli HP baru!

1. Hapus aplikasi yang sudah jarang digunakan

Semakin lama digunakan, biasanya semakin banyak aplikasi yang terpasang di HP. Sebagian di antaranya mungkin sudah tidak pernah kamu buka, tetapi tetap memakan ruang penyimpanan dan dalam kondisi tertentu dapat menjalankan proses di latar belakang.

Coba periksa daftar aplikasi yang terpasang dan hapus program yang memang sudah tidak diperlukan. Selain mengosongkan ruang penyimpanan, langkah ini juga bisa mengurangi beban yang harus ditangani sistem.

2. Bersihkan penyimpanan yang mulai penuh

Ruang penyimpanan yang hampir penuh dapat membuat HP terasa semakin lambat. File foto, video, dokumen, hasil unduhan, hingga media dari aplikasi percakapan sering kali menumpuk tanpa disadari.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
HP Android Hilang? Jangan Panik, Begini Cara Melacaknya Pakai Fitur Google  - Image
Gadget

HP Android Hilang? Jangan Panik, Begini Cara Melacaknya Pakai Fitur Google 

Selasa, 6 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Billy Syahputra Bantah Tak Suka Bali Usai Cekcok dengan Penjaga Toilet - Image
Entertainment

Billy Syahputra Bantah Tak Suka Bali Usai Cekcok dengan Penjaga Toilet

Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.26 WIB

Billy Syahputra Terlibat Cekcok di Bali, Begini Kronologinya - Image
Entertainment

Billy Syahputra Terlibat Cekcok di Bali, Begini Kronologinya

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore