7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)
JawaPos.com - HP yang sudah digunakan selama bertahun-tahun biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka, perpindahan menu terasa tersendat, bahkan keyboard bisa mengalami jeda ketika digunakan untuk mengetik.
Kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama jika HP masih menjadi perangkat utama untuk bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan.
Namun, HP yang mulai lemot tidak selalu berarti harus segera diganti dengan perangkat baru. Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa kamu coba untuk mengurangi beban sistem dan membuat performanya kembali lebih responsif.
Berikut 7 cara yang bisa dilakukan sebelum kamu memutuskan membeli HP baru!
Semakin lama digunakan, biasanya semakin banyak aplikasi yang terpasang di HP. Sebagian di antaranya mungkin sudah tidak pernah kamu buka, tetapi tetap memakan ruang penyimpanan dan dalam kondisi tertentu dapat menjalankan proses di latar belakang.
Coba periksa daftar aplikasi yang terpasang dan hapus program yang memang sudah tidak diperlukan. Selain mengosongkan ruang penyimpanan, langkah ini juga bisa mengurangi beban yang harus ditangani sistem.
Ruang penyimpanan yang hampir penuh dapat membuat HP terasa semakin lambat. File foto, video, dokumen, hasil unduhan, hingga media dari aplikasi percakapan sering kali menumpuk tanpa disadari.
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