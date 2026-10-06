Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

JawaPos.com - Kazakhstan akan menghadapi Kepulauan Faroe pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 di Astana Arena, Selasa (6/10) pukul 21.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di Grup C3.

Kazakhstan saat ini masih berada di dasar klasemen dengan koleksi satu poin dari tiga pertandingan, sementara Kepulauan Faroe menempati posisi ketiga dengan tiga poin.

Kazakhstan tentu mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Tambahan tiga poin akan membuka peluang untuk memperbaiki posisi sebelum memasuki dua pertandingan terakhir.

Namun, misi tersebut tidak mudah.

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Kazakhstan datang dengan modal kurang meyakinkan setelah belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Pertahanan mereka menjadi perhatian, terutama ketika menghadapi situasi bola mati.