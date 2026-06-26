Komdigi Ubah Arah Literasi Digital, Kini Fokus Tingkatkan Kecakapan AI dan Lawan Hoaks

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia)
JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan bahwa konsep literasi digital yang selama ini berfokus pada kemampuan dasar menggunakan perangkat dan mengakses internet sudah tidak lagi cukup untuk menghadapi perkembangan teknologi, khususnya di era kecerdasan artifisial (AI).
Karena itu, menurutnya, program literasi digital perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan zaman.
“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” jelasnya dalam di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Nezar menjelaskan, perubahan fokus tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap pelaksanaan program literasi digital Kementerian Komdigi yang telah berlangsung hampir 10 tahun.
“Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” ungkap Wamen Nezar.
Ia menilai masyarakat pada dasarnya telah melewati tahap pembelajaran mengenai penggunaan gawai maupun akses ke ruang digital. Begitu pula dengan materi dasar mengenai keamanan dan etika digital yang kini banyak diintegrasikan oleh berbagai platform melalui kebijakan dan pedoman komunitas.
“Kalau sekarang kayaknya sudah lewat masa itu. Walaupun masih dibutuhkan, tetapi sudah dikerjakan ataupun diadopsi oleh platform-platform lewat community guidelines dan lain-lain,” imbuhnya.
Ke depan, Kementerian Komdigi akan mengarahkan program literasi digital pada penguatan kemampuan masyarakat dalam mengenali, memahami, dan menghadapi penyebaran disinformasi, misinformasi, serta hoaks di ruang digital.
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