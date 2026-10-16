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Dadang Kurnia
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.46 WIB

Tingkatkan Daya Saing, Wirausahawan Didorong Manfaatkan AI dan Adaptasi Teknologi

ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)&nbsp; - Image

ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)&nbsp;

JawaPos.com - Pelaku usaha di daerah yang tergabung dalam Komunitas Tangan Di Atas (TDA) didorong untuk mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat efisiensi bisnis serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) TDA 2026 yang berlangsung di Surabaya pada 13-15 Oktober 2026.

Agenda tersebut dihadiri sekitar 500 pengurus dan pengusaha perwakilan dari 121 kabupaten/kota se-Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua.

Presiden TDA 9.0, Ferdian Brilian, menegaskan bahwa pemanfaatan AI kini menjadi kunci vital bagi kelangsungan usaha di tengah dinamika kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Menurutnya, teknologi AI memungkinkan pelaku usaha mengelola operasional secara efektif meski dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

"Fokus kami adalah peningkatan kapasitas pengusaha. Pemanfaatan teknologi seperti AI dapat membantu pengusaha mengelola bisnis secara lebih efektif, termasuk bagi mereka yang menjalankan usaha secara mandiri atau solo-preneur dengan jumlah karyawan terbatas," ujar Ferdian dalam siaran tertulisnya, Jumat (16/10).

Ferdian menjelaskan, AI membuka peluang besar bagi pengusaha yang ingin melakukan inovasi maupun akselerasi sistem operasional. Dengan kecerdasan buatan, proses analisis perputaran uang, pembacaan arah tren pasar, hingga pembuatan strategi pemasaran digital dapat dilakukan secara presisi dan cepat.

Sejauh ini, sektor kuliner serta bisnis jasa seperti ekspedisi dan pengiriman barang masih menjadi kontributor utama yang paling banyak digeluti anggota TDA.

Integrasi AI di sektor-sektor tersebut terbukti mampu memangkas biaya operasional sekaligus memperluas daya jangkau merek.

"Teknologi turut membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang ingin beralih atau berekspansi ke bidang baru. Dengan memanfaatkan AI, pengusaha terbantu dalam menjalankan sistem bisnis maupun meningkatkan efisiensi tanpa harus membengkakkan biaya SDM," jelasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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