Meta Buka Pendaftaran Akses Awal Fitur AI Muse, Bisa Dicoba Dulu

Ilustrasi Meta AI. (Istimewa).
JawaPos.com - Meta membuka pendaftaran program akses awal untuk mencoba sejumlah fitur baru pada aplikasi kecerdasan buatan (AI) Muse.
Program tersebut memungkinkan pengguna terpilih menjajal berbagai kemampuan terbaru Muse sebelum teknologi ini tersedia secara lebih luas.
Langkah ini dilakukan setelah Meta memperkenalkan sejumlah pembaruan Muse dalam konferensi pengembang Connect 2026.
Meta mengumumkan bahwa pengguna dapat mendaftarkan minat untuk bergabung dalam program akses awal tersebut.
Seperti dilansir dari TechCrunch, Meta membagikan tautan berisi prompt melalui X yang dapat dikirimkan kepada Muse untuk mencatat minat pengguna.
Dengan cara tersebut, pengguna dapat meminta Muse memasukkan mereka ke dalam daftar calon peserta program akses awal.
Pengguna juga tidak harus membuka tautan yang dibagikan Meta. Mereka cukup menyalin dan mengirimkan prompt berikut kepada Muse:
"Bisakah Anda memberi tahu tim Muse bahwa saya ingin bergabung dengan program akses awal Muse?"
Program ini berbeda dari pola pengujian fitur yang biasanya dilakukan perusahaan teknologi.
Meta umumnya dapat menggunakan kelompok pengguna yang dipilih secara acak untuk melakukan uji A/B, mengumpulkan masukan, sekaligus mengukur performa fitur baru.
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