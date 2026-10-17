Waspada, Buat CV dengan AI Berpotensi Kebocoran Data Pribadi

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) bisa membantu pencari kerja menyusun Curriculum Vitae (CV) yang lebih rapi, menyesuaikan pengalaman dengan lowongan, hingga memperbaiki pilihan kata.

Perlu diingat bagi pengguna AI untuk lebih berhati-hati saat memasukkan data pribadi ke chatbot, pastikan isi CV tetap akurat agar tidak menimbulkan masalah saat proses rekrutmen.

Berdasarkan data Kaspersky pada Maret 2026 menunjukkan, 90 persen responden menggunakan perangkat berbasis AI. Bahkan, satu dari lima pengguna secara aktif memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencari pekerjaan.

Popularitas AI dalam proses pencarian kerja tidak lepas dari upaya menyusun resume atau curriculum vitae (CV), termasuk menyesuaikan dokumen dengan persyaratan lowongan dan memilih kata kunci yang relevan.

Menggunakan AI untuk membuat CV memiliki risiko. Dokumen yang sepenuhnya dibuat oleh chatbot berpotensi memuat kalimat generik, klaim berlebihan, hingga informasi yang tidak sesuai dengan pengalaman kandidat.

Selain itu, memasukkan CV lengkap ke layanan AI publik dapat menimbulkan persoalan privasi, terutama jika dokumen tersebut memuat nomor telepon, alamat surel, riwayat pekerjaan, atau informasi rahasia perusahaan.

Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu penyuntingan, bukan pengganti kemampuan kandidat dalam menjelaskan pengalaman dan kompetensinya.

Berikut lima cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas CV dan menjaga keamanan data pribadi.

1. Hapus Data Pribadi Sebelum Mengunggah CV ke AI Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum meminta bantuan chatbot adalah memeriksa informasi yang akan dibagikan.