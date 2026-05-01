Pesan Gubernur Khofifah di May Day 2026: Kolaborasi Jadi Kunci Industri Maju dan Pekerja Sejahtera

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak kolaborasi lintas elemen demi kemajuan industri. (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026, sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Menurut Gubernur Khofifah, hubungan industri yang harmonis antara elemen pekerja, pengusaha, dan pemerintah, menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan tema May Day 2026, yakni “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” serta tag line “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”.
“May Day menjadi ruang refleksi bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan industri yang maju sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja,” tutur Gubernur Khofifah, Jumat (1/5).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pekerja, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus tumbuh bersama,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, termasuk melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sebagai hak dasar pekerja.
“Perlindungan sosial bagi pekerja adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ini merupakan bagian dari upaya kita memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan memiliki jaminan masa depan,” ucap Khofifah.
Dengan produktivitas yang meningkat, kesejahteraan pekerja juga dapat terdorong secara berkelanjutan serta memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri nasional.
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM industri dapat dilakukan lewat pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling. Langkah ini penting agar pekerja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan industri, termasuk digitalisasi.
