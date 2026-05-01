Kado May Day! Pemprov Jatim Siapkan Koridor Baru Trans Jatim ke Kawasan Industri Pasuruan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan membuka koridor baru Bus Trans Jatim di kawasan Industri Pasaruan, untuk mempermudah mobilitas kaum buruh atau pekerja.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jumat (1/5).

"Harapan mereka untuk kita membuka koridor 8 melalui Pasuruan, ini juga sudah kita bahas bersama mereka. Karena semula koridor 8 dan 9 itu kan kita rencanakan memaksimalkan Malang Raya," ujar Khofifah di hadapan ribuan buruh.

Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut muncul dari keluhan para buruh yang mengalami kesulitan mendapatkan akses transportasi menuju tempat kerja, terutama di kawasan industri seperti PIER di Rembang, Pasuruan.

Di kawasan ini berdiri banyak pabrik yang menjadi sumber penghidupan para pekerja. Karena itu, kehadiran layanan Trans Jatim diharapkan mampu menekan biaya transportasi harian para buruh.

“Mereka ingin bahwa akses untuk buruh, terutama yang melewati PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang), itu bisa diprioritaskan,” lanjutnya, disambut dengan riuh tepuk tangan dan sorakan massa.

Meski demikian, Gubernur Khofifah menyebut rencana koridor baru belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena perlu pengaturan operasional, penambahan halte, serta penyediaan armada.