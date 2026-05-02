Diserbu Belasan Ribu Penumpang! Long Weekend May Day 2026 Bikin Stasiun di Daop 7 Madiun Membludak

JawaPos.com — Libur panjang Hari Buruh 2026 benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Lonjakan penumpang pun tak terhindarkan, terutama di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun.

Belasan ribu orang tercatat memadati stasiun-stasiun sepanjang Daop 7 Madiun. Mereka memilih kereta api sebagai moda transportasi utama untuk liburan maupun pulang ke kampung halaman.

Antusiasme penumpang sudah terlihat sejak H-1 libur panjang, Kamis (30/4/2026). Saat itu, total 17.054 pelanggan kereta api jarak jauh dilayani dengan rincian 8.154 keberangkatan dan 8.900 kedatangan.

Kepadatan belum surut pada hari berikutnya, Jumat (1/5/2026). Jumlah pelanggan mencapai 14.290 orang, terdiri dari 7.089 penumpang berangkat dan 7.201 penumpang tiba.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api. Faktor kenyamanan dan ketepatan waktu menjadi alasan utama moda ini tetap diminati.

"Lonjakan volume penumpang ini menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi primadona bagi masyarakat saat libur panjang, baik untuk tujuan wisata maupun berkumpul bersama keluarga di kampung halaman," kata Tohari.

Kondisi ini membuat KAI Daop 7 Madiun bergerak cepat memastikan seluruh layanan berjalan optimal. Keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama di tengah lonjakan signifikan tersebut.

Langkah konkret dilakukan dengan memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap operasi. Pemeriksaan intensif dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama masa libur panjang.