Diserbu Belasan Ribu Penumpang! Long Weekend May Day 2026 Bikin Stasiun di Daop 7 Madiun Membludak

Suasana pengecekan kesiapan di stasiun wilayah Daop 7 Madiun saat libur panjang Hari Buruh 2026. (KAI DAOP 7 Madiun)
JawaPos.com — Libur panjang Hari Buruh 2026 benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Lonjakan penumpang pun tak terhindarkan, terutama di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun.
Belasan ribu orang tercatat memadati stasiun-stasiun sepanjang Daop 7 Madiun. Mereka memilih kereta api sebagai moda transportasi utama untuk liburan maupun pulang ke kampung halaman.
Antusiasme penumpang sudah terlihat sejak H-1 libur panjang, Kamis (30/4/2026). Saat itu, total 17.054 pelanggan kereta api jarak jauh dilayani dengan rincian 8.154 keberangkatan dan 8.900 kedatangan.
Kepadatan belum surut pada hari berikutnya, Jumat (1/5/2026). Jumlah pelanggan mencapai 14.290 orang, terdiri dari 7.089 penumpang berangkat dan 7.201 penumpang tiba.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Nangis di Hardiknas Mojokerto, Terpukau Lihat Siswa Sekolah Rakyat Berpidato 5 Bahasa
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api. Faktor kenyamanan dan ketepatan waktu menjadi alasan utama moda ini tetap diminati.
"Lonjakan volume penumpang ini menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi primadona bagi masyarakat saat libur panjang, baik untuk tujuan wisata maupun berkumpul bersama keluarga di kampung halaman," kata Tohari.
Kondisi ini membuat KAI Daop 7 Madiun bergerak cepat memastikan seluruh layanan berjalan optimal. Keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama di tengah lonjakan signifikan tersebut.
Langkah konkret dilakukan dengan memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap operasi. Pemeriksaan intensif dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama masa libur panjang.
Deputy Vice President Daop 7 Madiun, Alam Prasetyo, bahkan turun langsung ke lapangan. Ia melakukan inspeksi lintas di sejumlah stasiun strategis untuk memastikan kesiapan operasional.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya