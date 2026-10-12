Menpora Erick Thohir Bicara Perpanjangan Kontrak MotoGP Indonesia: Tunggu Putusan Presiden Prabowo

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, buka suara terkait perpanjangan kontrak MotoGP Indonesia. Kata dia, perpanjangan kontrak tersebut menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022 dan telah menggelar ajang balap motor kelas dunia itu selama lima musim berturut-turut. Kontrak kerja sama dengan penyelenggara MotoGP kini mendekati akhir masa berlaku, dengan opsi perpanjangan untuk lima musim berikutnya hingga 2031.
Kendati demikian, opsi perpanjangan tersebut belum berujung pada kesepakatan resmi. Menpora Erick mengungkapkan bahwa keputusan akhir mengenai kelanjutan kontrak masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
"Soal perpanjangan kontrak nanti kami tunggu putusan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ya. Mudah-mudahan nanti biar beliau yang menyampaikan," kata Menpora Erick dalam keterangan resmi Kemenpora, dikutip Senin (12/10).
Meski belum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak, Menpora Erick menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Menurutnya, ajang tersebut memberikan manfaat besar sehingga layak mendapat dukungan.
"Ya, kami pasti dukung, karena ini event yang bagus," tegas dia.
Erick juga menyoroti dampak penyelenggaraan MotoGP terhadap perekonomian masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara selama balapan berlangsung dinilai turut memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di sekitar Mandalika.
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Sebagaimana diketahui, MotoGP Indonesia 2026 telah rampung digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada Minggu (11/10). Pada edisi musim ini, Aprilia mendominasi seri balapan tersebut setelah Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang dan diikuti Raul Fernandez serta Jorge Martin.
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