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Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Aprilia Tempatkan 4 Pembalapnya di Posisi Teratas untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah Balapan MotoGP

Aprilia mendominasi hasil akhir pada balapan utama MotoGP (Instagram @aprilia) - Image

Aprilia mendominasi hasil akhir pada balapan utama MotoGP (Instagram @aprilia)

JawaPos.com – Marco Bezzecchi berhasil memenangi MotoGP Mandalika 2026 setelah bangkit dari hasil kurang memuaskan pada rangkaian awal seri di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dikutip dari YouTube SPOTV Asia pada Senin (12/10), Diketahui bahwa Marco Bezzecchi finis di posisi pertama, diikuti Raul Fernandez dan Jorge Martin yang melengkapi podium, sehingga tiga posisi teratas dikuasai oleh motor Aprilia.

Dominasi tersebut berlanjut hingga posisi keempat melalui Ai Ogura, menjadikan Aprilia sebagai pabrikan pertama dalam sejarah MotoGP yang menempatkan empat pembalapnya secara berurutan di posisi teratas dalam satu balapan.

Raul Fernandez mengawali balapan dari pole position, diikuti Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, sementara Marc Marquez memulai perlombaan dari posisi keempat.

Persaingan berlangsung ketat sejak lap awal, dengan Jorge Martin merebut posisi ketiga pada lap ketiga sebelum Pedro Acosta terlibat duel sengit dengan Marquez dan keduanya saling menyalip.

Di sisi lain, Fermin Aldeguer gagal menyelesaikan balapan setelah terjatuh pada lap kedua, sedangkan Francesco Bagnaia juga mengalami kecelakaan di Tikungan 17.

Memasuki putaran-putaran akhir, Bezzecchi terus memangkas jarak dari Fernandez hingga berhasil mengambil alih posisi terdepan dan memperlebar keunggulannya menjadi 0,831 detik.

Fernandez harus puas finis di posisi kedua, sementara Martin menempati posisi ketiga dan Ogura menyempurnakan dominasi Aprilia dengan finis keempat.

Hasil MotoGP Mandalika 2026 tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Aprilia karena keempat pembalap terdepannya berasal dari pabrikan yang sama, sekaligus menegaskan kekuatan mereka dalam persaingan kelas utama musim ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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