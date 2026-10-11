Marc Marquez Sial di Mandalika! Aprilia Sapu Bersih Empat Besar MotoGP 2026

Ilustrasi MotoGP. (MotoGP)
JawaPos.com - Pabrikan Aprilia ukir rekor dalam ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Minggu (11/10).
Sejarah baru tercipta setelah empat pembalap Aprilia memborong dan menguasai posisi finish 1 hingga 4 secara beruntun.
Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang balapan utama di Mandalika, mengakhiri puasa kemenangan podium pertamanya sejak seri Mugello.
Podium kedua diraih Raul Fernandez, diikuti Jorge Martin di urutan ketiga, dan Ai Ogura melengkapi dominasi total Aprilia di posisi keempat.
Selepas bendera start dikibarkan untuk mengarungi 27 putaran, Raul Fernandez langsung melesat dan mempertahankan posisi terdepan.
Fernandez terus mendapat ancaman ketat dari Marco Bezzecchi yang menempel di urutan kedua.
Kondisi lintasan Mandalika langsung menyajikan drama di lap-lap awal.
Pembalap Fermin Aldeguer mengalami crash dan meluncur ke gravel di tikungan 16 pada putaran kedua.
Tak lama berselang, aksi manuver dari bagian dalam yang dilancarkan Jorge Martin berhasil melewati Marc Marquez.
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Jawa Pos
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